Nấu nhanh ba món với nồi cơm, lò vi sóng Toshiba

Nồi cơm Toshiba RC-18VXWVN(W) nấu cơm kèm hấp rau; lò vi sóng Toshiba MW3-AC27PE(BM)VN làm canh và món mặn, giúp hoàn thành bữa cơm 3-4 món trong 30-40 phút.

Nồi cơm Toshiba RC-18VXWVN(W) thuộc phân khúc cao cấp, tích hợp công nghệ cao tần (IH) kết hợp áp suất và chân không. Cơ chế hút chân không trước khi nấu loại bỏ không khí trong lõi gạo, tạo điều kiện tối ưu cho việc hấp thụ nước và nhiệt, khi gia nhiệt bằng cao tần, làm nóng nhanh, nhiệt lan tỏa từ trong ra ngoài, lòng nồi được nóng đều tại mọi điểm giúp cơm chín mềm. Lòng nồi dày 7 lớp, phủ Binchotan Kamado an toàn, truyền và giữ nhiệt tốt, kết hợp cảm biến thông minh tự điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu.

Thiết kế đáy nồi 60 độ bo tròn tối ưu hóa quá trình truyền nhiệt, kết hợp cùng công nghệ Wave tạo ra các dòng đối lưu nhiệt mạnh mẽ, giúp cơm sôi đều, hạt cơm tơi, tròn.

Nồi cơm Toshiba RC-18VXWVN(W). Ảnh: Toshiba

Ngoài chức năng nấu cơm, nồi cơm cao tần áp suất chân không Toshiba có 7 chế độ nấu cơm và 4 chức năng nấu (làm súp, kho thịt, làm bánh, luộc trứng...). Người dùng cũng có thể tận dụng xửng hấp đi kèm để chế biến song song rau củ hoặc hải sản trong lúc nấu cơm. Thiết kế dung tích 1,8 lít phù hợp gia đình 2-4 người, vỏ ngoài màu trắng đơn giản, bảng điều khiển cảm ứng và màn hình hiển thị rõ ràng, dễ sử dụng.

Lò vi sóng MW3-AC27PE(BM)VN được chế tác theo tinh thần Takumi (tinh tế kiểu Nhật) với mặt gương đen sang trọng, hiện đại, phù hợp mọi gian bếp. Sản phẩm tích hợp các tính năng tiết kiệm thời gian nấu nướng, bao gồm công suất vi sóng 900 W, nướng đối lưu 2.100 W, 5 mức công suất nấu, hâm, nướng đa dụng và rã đông thông minh, kèm bảng điều khiển song ngữ Anh - Việt. Vòng xoay vệ sinh nhanh cùng 10 menu nấu tự động và 9 món chiên giúp nấu ăn dễ dàng hơn.

Lò vi sóng MW3-AC27PE(BM)VN được chế tác theo tinh thần Takumi (tinh tế kiểu Nhật). Ảnh: Toshiba

Sự kết hợp giữa sóng vi ba nhanh, nướng đối lưu đều và nướng giòn với chức năng Combi Cooking, giúp món ăn chín nhanh và đều hơn. Khoang lò của máy được chế tạo bằng thép không gỉ cao cấp giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng.

Sự kết hợp của hai thiết bị này cho phép người dùng nấu một bữa cơm ba món trong 30-40 phút. Gạo vo sẵn cho vào nồi, phía trên đặt xửng hấp với rau củ như bông cải, cà rốt, đậu que. Khi cơm chín, rau cũng vừa độ mềm, giữ màu và vitamin. Trong lúc đó, canh bí đỏ nấu tôm có thể chế biến ngay bằng lò vi sóng: bí cắt khúc, tôm bóc vỏ, cho vào tô thủy tinh thêm nước và gia vị, đậy nắp, chọn chế độ nấu khoảng 10 phút, món canh đã chín mềm, nước ngọt.

Với món mặn, cá phi lê sốt chua ngọt được ướp gia vị, đặt vào khay thủy tinh, chọn chế độ nấu tự động 6-8 phút trong nồi cơm điện, sau đó thêm nước sốt cà chua, hành tây, ớt chuông, tiếp tục nấu thêm 7 phút là hoàn thành. Toàn bộ quá trình không cần canh chừng nhiều, lại giữ cho bếp gọn gàng, sạch sẽ.

Khoang lò của máy được chế tạo bằng thép không gỉ giúp vệ sinh dễ dàng. Ảnh: Toshiba

Theo đại diện Toshiba Lifestyle Việt Nam, dòng nồi cơm cao tần áp suất chân không và lò vi sóng dung tích vừa được hãng phát triển để đáp ứng nhu cầu nấu nướng của người trẻ, ưu tiên sự tiện lợi và tiết kiệm năng lượng. "Người dùng chỉ cần hai thiết bị cơ bản nhưng đa năng là có thể duy trì bữa cơm gia đình ngay cả trong nhịp sống bận rộn", vị này cho biết.

Với RC-18VXWVN(W) và MW3-AC27PE(BM)VN), những người sống một mình, cặp vợ chồng mới cưới hay gia đình trẻ đều có thể chủ động chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày.

Thái Anh