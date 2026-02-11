Nấu 2.000 bánh tét bên bờ kênh TP HCM tặng người khó khăn

Sáng 11/2, bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, các khu phố phường Nhiêu Lộc chuẩn bị nồi niêu, củi lửa nấu bánh chưng, bánh tét. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đón Tết Bính Ngọ của phường, cùng thi văn nghệ và trang trí khu phố.

Bà Vũ Thị Thanh Nhạ (góc phải), giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng, nhóm lửa nấu nồi bánh chưng 25 chiếc. Bà cho biết bánh được gói từ sáng sớm tại điểm trường bên bờ kênh, sau đó mang ra vỉa hè nấu để tặng người dân khó khăn dịp Tết.