Nạp dinh dưỡng sau khi chạy bộ bằng đặc sản Cần Giờ

Dừa nước, xoài cát, hàu, tôm tít và ốc len mang đậm hương vị vùng cửa biển, phù hợp để runner nạp năng lượng sau khi hoàn thành cuộc đua.

Ngày 1/5, VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sẽ diễn ra với quy mô dự kiến 5.000 VĐV. Đây không chỉ là dịp khám phá giới hạn bản thân, mà còn là cơ hội để runner thưởng thức ẩm thực Cần Giờ, vùng đất nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống và những loại rau quả địa phương. Nguồn thực phẩm này có thể hỗ trợ runner nạp lại dinh dưỡng sau cuộc đua.

Dừa nước

Dừa nước là loài cây đặc trưng của vùng rừng ngập mặn Cần Giờ, thường mọc dọc các con rạch và khu vực nước lợ. Trái dừa nước nhỏ, mọc thành buồng, khi tách ra có phần cơm giòn, vị thanh mát. Loại thực phẩm này phổ biến trong đời sống người dân địa phương, thường được ăn tươi hoặc chế biến thành món giải khát.

Với runner, dừa nước giải nhiệt, bù nước và bù khoáng tức thời sau nhiều giờ vận động. Thưởng thức dừa nước ngay ở vùng loài cây này sinh trưởng sẽ mang lại cảm giác sảng khoái và tươi mới. Du khách có thể tìm thấy món này tại các quầy ven đường vào Khu du lịch Vàm Sát, khu vực bến phà Bình Khánh hoặc dọc tuyến đường về trung tâm.

Ruột dừa nước pha với nước dừa xiêm làm thức uống giải khát. Ảnh: Quỳnh Trần

Xoài cát

Xoài cát tại Cần Giờ mang những nét đặc trưng riêng với thịt vàng, ít xơ, vị ngọt nhẹ và thơm. Nhờ sinh trưởng trên điều kiện đất cát pha mặn đặc thù của vùng cửa biển, trái xoài ở đây có độ đậm vị và chắc thịt hơn hẳn nhiều vùng trồng đại trà khác.

Sau khi hoàn thành đường chạy, xoài cát là lựa chọn giúp bổ sung đường tự nhiên và vitamin, hỗ trợ phục hồi năng lượng. So với các loại đồ ngọt chế biến, trái cây tươi dễ tiêu hóa hơn, phù hợp với người vừa vận động. Du khách có thể mua xoài tại các sạp trái cây ven đường hoặc khu vực gần Chợ hải sản Hàng Dương.

Hàu

Hàu là loại hải sản gắn liền với vùng nước lợ Cần Giờ, thường được nuôi hoặc khai thác tự nhiên tại các bãi bồi ven sông và cửa biển. Nhờ môi trường giàu dinh dưỡng, hàu tại đây có kích thước khá lớn, thịt dày và vị béo đặc trưng.

Các món phổ biến gồm hàu nướng mỡ hành, nướng phô mai hoặc ăn sống kèm chanh, mù tạt. Với người vừa hoàn thành cuộc đua, hàu là nguồn bổ sung kẽm, protein và khoáng chất, hỗ trợ phục hồi thể lực. Nhiều quán hải sản tại khu vực Cần Thạnh hoặc dọc đường ra biển phục vụ hàu tươi trong ngày, giữ được độ ngọt tự nhiên của nguyên liệu.

Hàu nướng mỡ hành tại biển Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Tôm tít

Tôm tít (bề bề) là loại hải sản phổ biến tại vùng biển Cần Giờ, thường có kích thước lớn, thịt chắc và vị ngọt rõ. Nhờ môi trường nước lợ đặc trưng, tôm tít tại đây được đánh giá có chất lượng ổn định, dễ chế biến thành nhiều món.

Với người chạy bộ, tôm tít là nguồn cung cấp protein giúp phục hồi cơ bắp. Các món như hấp bia, rang muối hoặc cháy tỏi vừa giữ được vị tự nhiên, vừa phù hợp khẩu vị số đông. Du khách có thể thưởng thức tại các quán hải sản địa phương.

Một mâm hải sản tươi tại Cần Giờ. Ảnh: Kha Thiên Lộc

Ốc len

Ốc len còn có tên gọi khác là ốc linh hoa, sống phổ biến ở các khu rừng ngập mặn. Ốc được khai thác trong tự nhiên, chủ yếu bám vào thân cây và ăn các loại tảo đáy hoặc mùn bã hữu cơ. Có nhiều cách chế biến nhưng ốc len xào dừa vẫn nổi tiếng nhất. Trước khi nấu, ốc phải được ngâm trong nước gạo 1 đến 2 tiếng để nhả hết nhớt. Khi chín, thịt ốc sẽ chuyển từ màu đỏ sang xanh ngọc. Thực khách sành ăn thường nhờ đầu bếp chặt sẵn phần đuôi vỏ để hút trực tiếp thịt ốc. Món ăn này phù hợp để runner thư giãn, nhâm nhi cùng bạn bè sau khi đã nỗ lực trên đường đua.

Món ốc len xào dừa. Ảnh: Khương Nha

Tinh hoa ẩm thực Cần Giờ không nằm ở sự bày vẽ cầu kỳ mà ghi điểm nhờ độ tươi sống từ bãi bùn lên thẳng bàn ăn. Sau khi bung sức trên cung đường "xuyên rừng, kề biển", tự thưởng những bữa hải sản tươi ngon chắc chắn sẽ giúp chuyến đi ngày lễ 1/5 của runner trở thành một kỷ niệm trọn vẹn.

Thái Anh