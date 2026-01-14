Nanoco chuẩn hóa sản phẩm chiếu sáng mở rộng thị trường quốc tế

Khởi nguồn từ sản phẩm chiếu sáng phục vụ gia đình Việt, Nanoco đầu tư để chuẩn hóa sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến xuất khẩu.

Nanoco Group thành lập từ năm 1991 với cái tên Phước Thạnh, bắt đầu ở lĩnh vực phân phối thiết bị điện dân dụng. Đến 2011, thương hiệu Nanoco ra đời. Sau gần 35 năm phát triển, doanh nghiệp xây dựng mạng lưới vận hành với hơn 1.300 nhà phân phối và 7.000 điểm bán trên toàn quốc.

Giai đoạn 2025–2026 đánh dấu cột mốc quan trọng của tập đoàn khi đèn LED Nanoco sản xuất đạt chứng nhận ETL, mở ra hành trình vươn mình ra thị trường toàn cầu. Công ty mở rộng sang Campuchia và xuất khẩu đèn LED dây sang thị trường Mỹ, đưa sản phẩm vào chuỗi bán lẻ Walmart.

Để vươn mình xuất khẩu, Nanoco đi theo con đường tăng trưởng bền vững trên trục nội lực - chuẩn hóa - mở rộng.

Đèn LED dây Nanoco, thiết kế tinh gọn, ánh sáng vượt trội. Ảnh: Nanoco

Công ty đầu tư hệ thống nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm bám sát điều kiện sống thực tế của khách hàng, bắt đầu từ thị trường trong nước.

Theo đó, với khu vực miền Bắc, nơi thời tiết thay đổi theo mùa các giải pháp đổi màu ánh sáng từ 3000K (vàng ấm) đến 6500K (trắng mát) giúp không gian linh hoạt hơn, dễ điều chỉnh theo mùa sinh hoạt. Ở miền Trung, sản phẩm được thiết kế kết cấu kín, chuẩn IP cao, tản nhiệt hiệu quả để vận hành ổn định trong điều kiện nắng nóng, độ ẩm cao và mưa bão thường xuyên. Còn tại miền Nam, một số dòng đèn ốp trần tập trung vào thiết kế siêu mỏng, ánh sáng độ chói thấp UGR<10 và chỉ số hoàn màu cao CRI≥90 phù hợp các không gian mở như văn phòng, cửa hàng, nơi người dùng cần sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Nanoco cung cấp các giải pháp chiếu sáng trong nhà. Ảnh: Nanoco

Cách tiếp cận đi từ khí hậu - nhà ở - thói quen sử dụng giúp R&D hiệu quả trực diện. Người dùng không nhất thiết phải hiểu toàn bộ thông số, nhưng cảm nhận được sự khác biệt qua độ dễ chịu, độ ổn định và tính tiện nghi trong sinh hoạt. Từ quan điểm này, Nanoco đã nghiên cứu các đặc điểm thị trường quốc tế, hướng tới xuất khẩu.

Nanoco đầu tư vào hệ thống sản xuất. Ảnh: Nanoco

Doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền SMT hơn 40 tỷ đồng, tốc độ lên đến 155.000 điểm dán/giờ và độ chính xác đạt 99,7%. Nhà máy mới giúp giảm sai sót trong lắp ráp, tăng độ ổn định và độ bền cho sản phẩm. Dây chuyền mới cũng giúp linh kiện điện tử được kiểm soát nghiêm ngặt nhiệt độ và độ ẩm trong suốt quá trình bảo quản trước khi bước vào sản xuất.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Nanoco xây dựng nền tảng chất lượng bằng việc đánh giá tuổi thọ đèn theo chuẩn IES LM-80/TM-21; vận hành hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo ISO 9001 và ISO 14001; đồng thời số hóa quản lý sản xuất với các nền tảng PanaCIM, SAP S/4HANA và Tableau. Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị hệ thống và dữ liệu số được doanh nghiệp xem như cơ sở minh bạch để khẳng định chất lượng trong chiến lược phát triển sản phẩm.