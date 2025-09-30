Talkshow
Nạn nhân vụ ôtô rơi xuống vực: 'Ba anh em sống sót thần kỳ'
Thứ ba, 30/9/2025, 06:01 (GMT+7)

Ông Đoàn Minh Duệ, 54 tuổi ở Lào Cai, kể ôtô lăn vài chục vòng như quả bóng, may nằm sát xuống sàn, gồng sức bám chặt nên sống sót.

Diễm Hạnh

