Nạn nhân vụ ôtô rơi xuống vực: 'Ba anh em sống sót thần kỳ'
Ông Đoàn Minh Duệ, 54 tuổi ở Lào Cai, kể ôtô lăn vài chục vòng như quả bóng, may nằm sát xuống sàn, gồng sức bám chặt nên sống sót.
