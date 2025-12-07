Nam sinh dẫn dắt Vinschool The Harmony vào chung kết giải bóng rổ trẻ VnExpress

Bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp từ năm lớp 7, Đỗ Thế Bình, 16 tuổi, hiện là hậu vệ ghi điểm then chốt, đưa THPT Vinschool The Harmony tiến vào chung kết Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025.

Với chiều cao 1m75, Thế Bình là trung tâm trong lối chơi của đội, được xem là đầu tàu ghi điểm, trong khi các vệ tinh xung quanh tuân thủ chặt chẽ sơ đồ chiến thuật.

Thế Bình tại Giải Bóng rổ trẻ VnExpress - Cúp Ziaja 2025. Ảnh: VYB

Bình bén duyên với bóng rổ từ năm lớp 3 khi tình cờ xem mọi người tập luyện gần nhà. Ban đầu, em chỉ coi đây là hoạt động rèn luyện sức khỏe, dành 1-2 buổi/tuần tự tập. Tuy nhiên, càng chơi, Bình càng thấy hứng thú.

Lên lớp 7, Bình được chọn tham gia giải bóng rổ Jr.NBA tại TP HCM và quyết định gia nhập câu lạc bộ bóng rổ ASA Hà Nội, bắt đầu tập luyện cường độ cao. Từ đây, Bình có cơ hội cọ xát và tham gia nhiều giải đấu giao lưu giữa các trường, đội tuyển.

Nam sinh từng góp mặt tại nhiều giải đấu lớn như VSBL và giải VBA 3x3 exe dành cho lứa tuổi U16 vòng toàn quốc, đều giành huy chương vàng.

Bình kể nhớ nhất trận thua tiếc nuối tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 10, cách đây hơn một năm. Ở trận tứ kết gặp Vinschool Times City, đội chơi tốt và thế trận khá cân bằng. Nhưng chỉ trong vài phút mất bình tĩnh, em phạm đủ hai lỗi kỹ thuật và phải ra khỏi sân.

"Giá như lúc đó em bình tĩnh hơn thì có thể mọi thứ đã khác", Bình nói. "Từ sau đó, em luôn tự nhắc mình phải kiểm soát hành động. Em cũng bớt nóng tính đi nhiều?.

Để chuẩn bị cho Giải bóng rổ trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025, Bình đã tăng cường độ luyện tập lên 5 buổi/tuần, bao gồm lịch tập với toàn đội, tự tập, và tập 1-1 với huấn luyện viên, tập trung vào nâng cao thể lực, kỹ thuật cá nhân và phối hợp chiến thuật.

Với phong độ thi đấu ổn định, nam sinh là MVP (người chơi giá trị nhất) ở cả hai trận tứ kết và bán kết.

Trong trận bán kết cuối tuần trước, Vinschool The Harmony đối đầu THPT Nguyễn Tất Thành. Ngay hiệp đầu, khi đội còn 4 giây để tấn công, Thế Bình nhanh chóng thực hiện cú ném từ xa, giành 3 điểm, giúp cân bằng tỷ số 3-3.

Tuy nhiên, đội nhập cuộc không tốt và bị đối thủ dẫn trước đến hiệp bốn. Sau khi sốc lại tinh thần và tập trung hơn, Bình cùng toàn đội đã lật ngược tình thế và giành chiến thắng chung cuộc 47-40, đoạt tấm vé vào chung kết.

"Mọi người ai cũng lo nhưng cố gắng nghĩ cho nhau nhiều hơn, vì vậy mà từng đường bóng cũng dần trở nên sắc nét hơn", Bình kể lại.

Thế Bình thi đấu tại Giải Bóng rổ trẻ VnExpress - Cúp Ziaja 2025. Ảnh: VYB

Thầy Hoàng Tùng, giáo viên chủ nhiệm của Thế Bình, đánh giá học trò năng lượng, hòa đồng, có tư chất tốt, và rất đam mê bóng rổ.

Còn anh Nguyễn Tiến Thành, Huấn luyện viên trưởng đội THPT Vinschool The Harmony, nhận xét Bình là mẫu cầu thủ cá tính, quyết tâm tập luyện, và phong độ ổn định.

"Bình có thái độ tốt, luôn biết cách khích lệ tinh thần đồng đội và tin vào năng lực của bản thân", anh Thành nói. "Dù nhà rất xa nhưng Bình luôn cố gắng đi tập đầy đủ và có mặt đúng giờ".

Đối với Thế Bình, bóng rổ không chỉ là môn thể thao đơn thuần mà còn giúp em rèn luyện kỹ năng, giải tỏa tinh thần sau giờ học. Nhờ bóng rổ, nam sinh tìm được những người bạn cùng đam mê, được tận hưởng cảm giác chiến thắng khi thi đấu và trở nên nhanh nhạy hơn trong việc xử lý các tình huống thực tế.

"Theo đuổi bóng rổ là một hành trình dài, đòi hỏi cường độ tập luyện cao. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần có sự kiên trì và quyết tâm thực sự", Bình nói.

Bình cho biết chưa có ý định theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp. Nam sinh dự định du học sau khi tốt nghiệp THPT, tận dụng các kiến thức và kỹ năng được học để theo đuổi ngành Quản trị nhà hàng và khách sạn.

Huyền Trang