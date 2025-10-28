Nam sinh 16 tuổi khởi xướng phong trào bóng rổ ở THPT FPT Tây Hà Nội

Từ đam mê cá nhân, Nhữ Kỳ Anh (sinh năm 2009) thành lập CLB bóng rổ, gắn kết bạn bè và đưa phong trào thể thao học đường lên tầm mới.

Tại Media Day diễn ra chiều 24/10 - sự kiện mở màn giải Bóng rổ Trẻ VnExpress, Nhữ Kỳ Anh - học sinh lớp 11, THPT FPT Tây Hà Nội hô hào các thành viên chuẩn bị trang phục, sắp xếp đội hình chụp ảnh. Nam sinh 16 tuổi điều phối nhóm, thể hiện vai trò thủ lĩnh ở đội bóng rổ do chính em sáng lập.

Nhữ Kỳ Anh - đổi trưởng đội THPT FPT Tây Hà Nội chụp ảnh ở Media Day. Ảnh: Hải Long

Tháng 10 năm ngoái, khi Kỳ Anh mới bước vào lớp 10, trường THPT FPT Tây Hà Nội chưa có CLB bóng rổ. Nam sinh một mình đi gặp giáo viên giáo phụ trách để xin phép thành lập đội, nhưng chưa được đồng ý ngay. Với sự quyết tâm, em tự lên kế hoạch, tìm sân tập, vận động bạn bè tham gia, em thuyết phục được thầy cô.

"Trường ít người chơi nên em cứ lang thang ở sân, thấy ai biết hoặc thích chơi thì rủ vào đội", chàng trai nhớ lại. Chỉ sau vài ngày, đội bóng được hình thành với đủ thành viên cho các vị trí.

Nhà trường tài trợ chi phí lớn như lệ phí thi đấu, nước uống và y tế. Các thành viên tự đóng góp quỹ nhỏ cho tiền sân tập. Đội duy trì sinh hoạt hai buổi mỗi tuần, thường kết thúc bằng một bữa ăn chung. "Ăn uống, trò chuyện với nhau giúp chúng em gắn kết, ngày càng vui và cảm giác như gia đình", em nói.

Thời điểm mới thành lập, đội chưa có huấn luyện viên. Kỳ Anh vừa là đội trưởng vừa hướng dẫn các bài tập cơ bản như chuyền bóng, cắt người, ném rổ và giữ tinh thần của đội luôn ổn định. "Em chia sẻ lại cho các bạn bằng những gì mình học được từ những người thầy trước đó. Cũng có lúc cãi nhau, nhưng chúng em đã ngồi lại nói chuyện, về sau mọi người đều hiểu và cùng hướng về mục tiêu chung", Nhữ Kỳ Anh kể.

Kỳ Anh (cầm bóng) cùng các thành viên đội FPT Tây Hà Nội. Ảnh: Hải Long

Sự nỗ lực và nghiêm túc của nhóm học sinh được một thầy giáo dạy Vovinam nhận ra. Thầy giúp các em liên hệ một huấn luyện viên bên ngoài, đi cùng đội từ cuối năm ngoái đến tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, vì vài lý do cá nhân, vị HLV không thể đồng hành với đội lâu dài. Kỳ Anh lại chủ động đi tìm người dìu dắt mới.

Đầu tháng 10, khi giải Bóng rổ Trẻ VnExpress (VYB) khởi động, Kỳ Anh chủ động theo dõi thông tin, lập danh sách và đăng ký tham dự ngay khi mở cổng. "Năm ngoái, đội biết đến giải nhưng thành lập muộn nên lỡ cơ hội. Năm nay, chúng em quyết tâm góp mặt", em nói.

Đây là giải lớn thứ hai đội tham dự, nên mục tiêu là thi đấu hết mình và tiến xa nhất có thể. Hiện thầy Long Chính Nghĩa là huấn luyện viên dẫn dắt đội tại mùa giải năm nay.

Kỳ Anh cùng Nguyên Khang là hai trong số trụ cột của đội FPT Tây Hà Nội. Ảnh: Hải Long

Trước khi gắn bó với bóng rổ, em là "fan cứng" của bóng đá. Khi lên cấp 2, nam sinh chuyển hướng vì nhận thấy bản thân không thể tiến bộ. Quyết định ấy mở ra hành trình mới, Kỳ Anh nhanh chóng thể hiện năng khiếu, cùng đội giành giải vô địch bóng rổ Trẻ Hà Nội U16 năm 2024, giải Ba Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nộ và từng thi đấu ở Giải bóng rổ U16 5x5 quốc gia.

Năm nay, cơ hội lớn đến với em khi đăng ký tham gia tập huấn, tuyển chọn 50 cầu thủ U16 toàn quốc. Hoạt động diễn ra tại TP HCM đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hoàn thành trọn vẹn quá trình huấn luyện, em trở về Hà Nội để thi học kỳ và nhận tin được triệu tập vào danh sách chính thức của đội tuyển U16 Việt Nam, dự vòng loại châu Á tại Philippines.

Nam sinh có chiều cao 1m75, thi đấu vị trí hậu vệ ở vòng loại U16 châu Á tại Philipines. Ảnh: NVCC

Kết thúc năm học, em lập tức trở lại TP HCM để hội quân, tập luyện gần một tháng trước khi lên đường thi đấu. Lần đầu vươn ra biển lớn, chàng trai Hà Nội vừa tự hào vừa thấy áp lực. "Đại diện cho màu cờ sắc áo, nhưng ở giải đó em thi đấu chưa tốt nên hơi hụt hẫng", Kỳ Anh bày tỏ.

Tuy vậy, nhờ dấu mốc đó, hình dung về con đường bóng rổ trong đầu cậu bé 16 tuổi dần rõ ràng hơn. Em đặt mục tiêu được thi đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai, và những sân chơi học đường như VYB là nền tảng cho giấc mơ vươn ra biển lớn.

Vòng bảng giải Bóng rổ Trẻ VnExpress (VYB) - Cup Ziaja 2025 bắt đầu từ 18h30 ngày 31/10. Độc giả quan tâm theo dõi thêm tại đây.

Lan Anh