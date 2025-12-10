Nam sinh 16 tuổi hai lần đoạt MVP giải Bóng rổ trẻ VnExpress

Tường Minh, 16 tuổi, là "tay ghi điểm" của đội tuyển THPT Vinschool The Harmony, hai lần đoạt danh hiệu nam cầu thủ xuất sắc (MVP) giải Bóng rổ trẻ VnExpress - Ziaja Cup 2025.

Trong trận chung kết với trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) chiều 7/12, Tường Minh đã giành về 19 trong tổng số 41 điểm của đội Vinschool The Harmony. Đây cũng là trận thứ hai tại Giải Bóng rổ trẻ VnExpress - Ziaja Cup, Tường Minh đạt danh hiệu nam cầu thủ xuất sắc.

Với tốc độ nhanh nhạy và khả năng ném bóng tốt, chính xác, Trần Lưu Tường Minh giữ vai trò là hậu vệ phối hợp (combo guard), chơi linh hoạt được ở cả ba vị trí tiền phong phụ (SF), hậu vệ dẫn bóng (PG) và hậu vệ ghi điểm (SG).

Nhớ về trận chung kết, Minh kể tinh thần toàn đội nhiều lúc bị chững lại, khiến thi đấu thiếu ăn ý ở hiệp hai và ba. Đến hiệp bốn, sau khi hội ý và động viên nhau, cả đội mới lấy lại nhịp độ, chuyển sang tấn công mạnh mẽ và dứt khoát hơn. Những cú ném ba điểm thành công của Minh đã giúp The Harmony dẫn điểm.

"Em cảm thấy bản thân đã cố hết sức và bộc lộ hết khả năng để giành điểm cho đội. Em không thấy có gì tiếc nuối trong trận này", Tường Minh chia sẻ.

Trần Lưu Tường Minh. Ảnh: VYB

Minh chuyển đến trường Vinschool The Harmony vào năm lớp 6. Vốn yêu thích bơi lội, nam sinh chuyển qua chơi bóng rổ để làm quen với các bạn mới, rồi dần yêu thích bộ môn này. Sang lớp 7, được huấn luyện viên và bạn bè khích lệ, Minh bắt đầu tham gia các giải đấu giao lưu giữa các trường và câu lạc bộ.

"Em rất yêu bóng rổ. Em yêu cảm giác được cổ vũ, nhìn bóng rơi trúng rổ và giành chiến thắng", Minh nói. Mỗi tuần, ngoài 4-5 buổi tập cùng đội, Minh ngày nào cũng tự tập thêm để duy trì phong độ. Hiện, em là thành viên của câu lạc bộ Bóng rổ Hanoi Titans.

Hơn bốn năm gắn bó với quả bóng cam, Minh cùng đội tuyển đã mang về nhiều thành tích như giành Top 6 giải vô địch bóng rổ quốc gia hay huy chương đồng giải 3x3 VBA Hà Nội. Song, ở giải quốc gia, em vẫn tiếc vì chưa có nhiều cơ hội tỏa sáng như mong muốn.

"Phải đến trận chung kết VnExpress - Ziaja Cup với đội trường THPT Cầu Giấy, em mới thấy tự hào vì đã thể hiện được bản thân", Minh nói.

Minh cũng từng cảm thấy mất động lực khi so sánh mình với các cầu thủ khác. Thấy các bạn cùng trang lứa có nhiều thành tích nổi bật, nam sinh tự ti, chán nản. Nhưng sau nhiều lần trò chuyện cùng bố mẹ và huấn luyện viên, em dần học cách biến áp lực thành động lực, tập trung rèn luyện và tin vào sự tiến bộ của chính mình.

Để cải thiện kỹ năng, Minh thường xem lại video thi đấu của các cầu thủ chuyên nghiệp, phân tích chiến thuật và kỹ thuật ném của họ rồi đối chiếu với bản thân. Em cho biết lấy Stephen Curry, một trong những hậu vệ dẫn bóng nổi tiếng nhất giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, làm hình mẫu lý tưởng cho sự kiên trì và kỷ luật.

Ngoài bóng rổ, Tường Minh vẫn duy trì kết quả học tập tốt trên lớp. Theo nam sinh, mấu chốt nằm ở việc sử dụng thời gian sao cho thông minh và hiệu quả.

"Không phải học nhiều giờ hay tập nhiều buổi là tốt, mà quan trọng là khi học hay khi tập, mình phải tập trung tối đa", Minh nhìn nhận.

Do vậy, trong những giai đoạn căng thẳng thi đấu, Minh không tăng lịch luyện mà tăng cường độ tập trong từng buổi. Những lúc mệt mỏi, em sẽ giảm giờ tập, chuyển sang các ngày khác. Trước mỗi trận, ngoài khởi động kỹ, Minh còn tập thở để giữ bình tĩnh.

Anh Nguyễn Hoàng An, huấn luyện viên trưởng của Minh tại câu lạc bộ bóng rổ Hanoi Titans, đánh giá em là cầu thủ có khả năng ghi điểm tốt, tính kỷ luật cao và luôn hướng về tập thể.

"Trong các buổi tập, Minh hầu như không bỏ buổi nào, lại luôn chủ động trao đổi với huấn luyện viên để cải thiện kỹ thuật. Em ấy cũng có khả năng điểm rổ và ném trong khoảng hẹp tốt, thường xuyên ghi về nhiều điểm cho đội tuyển", anh nói.

Về định hướng lâu dài, Minh cho biết không theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp. Em đang luyện thi chứng chỉ IELTS, dự định du học Mỹ và duy trì chơi bóng rổ như một sở thích.

Hải Yến