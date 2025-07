Nam Long đẩy mạnh triển khai đại đô thị tích hợp 355 ha

Chủ đầu tư tăng tốc triển khai các hợp phần tại Waterpoint với trọng tâm là hoàn thiện tiện ích, dịch vụ, giới thiệu các sản phẩm cao cấp tại phân khu mới The Pearl.

Sau khi bàn giao hàng nghìn sản phẩm tại các phân khu Aquaria, Rivera và EHome Southgate, Nam Long vừa giới thiệu The Pearl - phân khu được định vị cao cấp nhất toàn khu đô thị. Đồng thời, doanh nghiệp cũng hé lộ cụm căn hộ cao tầng có tầm nhìn trực diện công viên trung tâm, thu hút sự chú ý từ thị trường.

Ra mắt phân khu cao cấp The Pearl

Đầu tháng 7, Nam Long ký kết hợp tác với 12 đại lý phân phối The Pearl, khởi động kế hoạch triển khai phân khu cao cấp nhất đại đô thị này. The Pearl có quy mô hơn 24 ha, tiếp giáp 1 km sông Vàm Cỏ Đông, được bao quanh bởi 3 ha mặt nước từ hệ thống kênh đào. Dự án hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu, quy hoạch theo mô hình compound, an ninh nhiều lớp, đảm bảo riêng tư và biệt lập.

Phân khu The Pearl nằm bên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Nam Long

Mật độ xây dựng chỉ 17%, phần lớn diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích đặc quyền. Đây cũng là phân khu đầu tiên tại Waterpoint có đến hai clubhouse riêng biệt. Sunset Clubhouse bên sông tích hợp hồ bơi vô cực, bến du thuyền, lounge bar, gym... Sunrise Canal Clubhouse với khu chèo kayak, sân chơi trẻ em, đường chạy bộ... nằm bên kênh đào.

The Pearl cung cấp hơn 200 sản phẩm với diện tích từ 256 đến gần 900 m2, thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải. Ba dòng sản phẩm chính gồm: Canal Grand Villa sát kênh đào, Garden Grand Villa giữa các khu vườn và Riverfront Grand Villa giáp sông Vàm Cỏ Đông.

Hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đô thị

Waterpoint được phát triển bởi Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad, với sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn quốc tế. Khu đô thị tọa lạc trên tỉnh lộ 830, kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Trung Lương, cách trung tâm TP HCM khoảng 40 phút di chuyển.

Sau hơn 5 năm triển khai, khu đô thị dần thành hình với nhiều phân khu đã bàn giao. Riêng EHome Southgate - dự án nhà ở vừa túi tiền tại cửa ngõ khu đô thị - đã bàn giao hơn 1.400 căn, tỷ lệ sáng đèn khoảng 80%. Hai phân khu Aquaria, Rivera cũng đã bàn giao gần 1.400 sản phẩm, hình thành cộng đồng dân cư hiện hữu.

Nhiều phân khu nhà ở bên trong đại đô thị đã hoàn thiện và bàn giao. Ảnh: Nam Long

Bên cạnh nhà ở, hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ đô thị cũng liên tục được lấp đầy. Tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện rộng 3 ha, đường chạy bộ, xe buýt nội khu và liên vùng, câu lạc bộ cộng đồng ven sông... đã đi vào vận hành. Trong năm qua, loạt công trình khác cũng hoàn thiện như trường song ngữ quốc tế Emasi Plus (6 ha), phòng khám đa khoa, siêu thị, nhà hàng, làng văn hóa Việt - Nhật...

Nam Long cho biết, trong thời gian tới sẽ mở rộng hợp tác các đối tác y tế, giáo dục, thương mại... nhằm khép kín hệ sinh thái tiện ích của một đại đô thị tích hợp.

Theo ông Lucas Loh - CEO Nam Long Group, Waterpoint là dự án điển hình cho chiến lược phát triển đại đô thị tích hợp mà doanh nghiệp theo đuổi. Đồng thời, dự án định hình nên DNA đô thị tích hợp của Nam Long dựa trên ba giá trị cốt lõi: kết nối liền mạch, cộng đồng dân cư có phong cách sống riêng và định hướng phát triển bền vững.

Tổ hợp tiện ích thể dục, thể thao và sự kiện Country Club rộng 3ha đã hoàn thiện. Ảnh: Nam Long

Trong bối cảnh làn sóng đầu tư dịch chuyển về phía Tây TP HCM, loạt dự án hạ tầng trọng điểm tăng tốc "về đích", Waterpoint được kỳ vọng trở thành điểm đến an cư và đầu tư dài hạn. Với quy hoạch bài bản, tiện ích đồng bộ và chiến lược phát triển bền vững, dự án đang ghi nhận lực hấp thụ tốt trên thị trường bất động sản vệ tinh.

Hoài Phương