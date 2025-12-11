Năm diễn giả quốc tế sẽ xuất hiện tại Techfest Việt Nam 2025

Techfest Việt Nam 2025 quy tụ nhiều gương mặt có ảnh hưởng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu, từ đầu tư thiên thần đến thương mại hóa công nghệ.

Các diễn giả sẽ xuất hiện tại Diễn đàn chính sách quốc gia, hợp tác quốc tế về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Techfest Việt Nam 2025, dự kiến tổ chức ngày 13/12.

Trong số hàng chục diễn giả quốc tế và trong nước sẽ tham luận tại Techfest, nhiều người đã đạt được những thành tựu trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, được kỳ vọng có thể chia sẻ những thông tin hữu ích với giới khởi nghiệp tại Việt Nam.

David Lewis, Chủ tịch kiêm CEO Energy Capital Vietnam (ECV), được xem là một trong những nhân vật có vai trò lớn trong việc đưa dòng vốn chất lượng cao vào các dự án hạ tầng chiến lược tại Việt Nam. Ông đứng sau nhiều dự án quy mô lớn như tổ hợp điện khí LNG tại Bình Thuận, cảng nước sâu Sơn Mỹ và các chương trình tín chỉ carbon nhằm hỗ trợ mục tiêu Net Zero. Với hơn 25 năm kinh nghiệm quốc tế về năng lượng, hạ tầng và tài chính đầu tư, David Lewis được đánh giá có thể mang đến góc nhìn trực diện về mô hình hợp tác công - tư (PPP), cách Việt Nam có thể thu hút các tập đoàn quốc tế vào những lĩnh vực có tác động lớn như năng lượng sạch, hạ tầng thông minh hay công nghệ xanh.

David Lewis. Ảnh: ECV

Paulo Andrez, Chủ tịch danh dự của Mạng lưới Nhà đầu tư Thiên thần châu Âu (EBAN), là gương mặt biểu tượng của giới đầu tư thiên thần quốc tế. Ông là tác giả cuốn Zero Risk Startup - tài liệu được các chương trình khởi nghiệp tại nhiều quốc gia sử dụng phổ biến. Với kinh nghiệm cố vấn cho hơn 20 quỹ đầu tư và tham gia phát triển chính sách cho nhiều nước châu Âu, Paulo Andrez được kỳ vọng mang đến cách tiếp cận hệ thống về quản trị rủi ro, cơ chế đồng đầu tư và chiến lược kích hoạt hệ sinh thái khởi nghiệp ở cấp quốc gia, trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách mở rộng lực lượng nhà đầu tư thiên thần - những người có thể hỗ trợ dự án khởi nghiệp ngay từ giai đoạn đầu.

Juhern Kim, Trưởng đại diện Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) tại Việt Nam, thu hút sự chú ý với mục tiêu huy động 1 tỷ USD cho tài chính xanh giai đoạn 2024-2028. Ông tham gia giám sát các chương trình thúc đẩy tài chính bền vững, khởi nghiệp công nghệ khí hậu và chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực nông nghiệp, chất thải, năng lượng và giao thông. Tại Techfest Việt Nam 2025, ông có thể mang mang lại góc nhìn về tài chính bền vững, mở ra cơ hội kết nối các quỹ khí hậu toàn cầu với startup Việt.

Juhern Kim (trái). Ảnh: LinkedIn/Juhern Kim

Bên cạnh dòng vốn quốc tế và tài chính khí hậu, Techfest năm nay còn thu hút sự chú ý từ khối đầu tư doanh nghiệp - yếu tố ngày càng quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Lim Tae-hee, Giám đốc Đầu tư của Lotte Ventures, là một trong những nhân vật được kỳ vọng mang lại góc nhìn rõ nét về cách các tập đoàn lớn hợp tác với startup. Dưới sự dẫn dắt của ông, Lotte Ventures thực hiện hơn 220 thương vụ đầu tư toàn cầu, bao gồm nhiều dự án tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, đô thị thông minh, công nghệ xanh và tiêu dùng bền vững. Điểm đặc biệt là quỹ có thể đưa startup vào mạng lưới của tập đoàn Hàn Quốc này, ở các lĩnh vực như bán lẻ, logistics, công nghệ. Đây là mô hình hợp tác mà nhiều startup Việt đang tìm kiếm, đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng và mở rộng thị trường.

Bae Hyeonmin, Viện trưởng KAIST Startup Institute, Hàn Quốc, mang đến kinh nghiệm được đánh giá là sát với nhu cầu thực tế của Việt Nam về công nghệ sâu và thương mại hóa nghiên cứu. Dưới sự dẫn dắt của ông, KAIST Startup Institute từng triển khai các chương trình cung cấp không gian làm việc, hỗ trợ các startup rút ngắn thời gian từ ý tưởng tới sản phẩm mẫu, tiếp cận vốn và thị trường toàn cầu. Tại Techfest Việt Nam 2025, ông Bae Hyeonmin có thể chia sẻ các ý kiến góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các giải pháp thực tiễn.

Techfest Việt Nam 2025 có chủ đề "Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới". Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến, từ các tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các đại diện doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu, nhà khoa học, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi khởi nghiệp và đại biểu từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước và của 6 vùng quốc tế, bao gồm: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu.

Ngoài diễn đàn chính sách, sự kiện còn bao gồm không gian trải nghiệm, chung kết cuộc thi tài năng khởi nghiệp. Điểm nhấn sẽ là lễ khai mạc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối 13/12 sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn mới của đất nước với trọng tâm triển khai Chiến lược Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo.

