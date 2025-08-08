MyVIB tăng trưởng người dùng trong nửa đầu năm

MyVIB ghi nhận lượng người dùng mới tăng 84% trong 6 tháng, nhờ chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt.

Đại diện nhà băng cho biết, đơn vị không ngừng mở rộng vai trò như hệ sinh thái tài chính số toàn diện, phù hợp nhiều nhóm khách hàng. Trong nửa đầu năm, lượng giao dịch bằng QR tăng 86%, thanh toán hóa đơn điện, nước, Internet tăng 60% so với cùng kỳ. Số khách hàng mới qua MyVIB tăng 84%, tỷ lệ người dùng hoạt động thường xuyên cao hơn 21% so với cùng kỳ 2024.

Người dùng thực hiện các giao dịch qua MyVIB. Ảnh: VIB

MyVIB hiện phục vụ hơn 70% khách hàng cá nhân, xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Năm 2024 có 97% giao dịch tại VIB thực hiện qua kênh số, thuộc nhóm cao trong ngành. Ứng dụng cho phép mở tài khoản, chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán QR, mở thẻ tín dụng, ứng tiền, mua ngoại tệ, đặt vé máy bay, khách sạn, vé xem phim, mua bảo hiểm, nạp tiền điện thoại và thẻ game trên cùng nền tảng.

Bên cạnh đó, nhà băng cũng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới mang lại lợi ích cho khách hàng. Đơn cử, đơn vị ra mắt tài khoản Siêu lợi suất trên MyVIB, ngày 17/2, giúp tiền nhàn rỗi sinh lời đến 4,3% một năm và vẫn linh hoạt rút chi tiêu. Tính năng này thu hút hơn nửa triệu người dùng sau 4 tháng.

MyVIB cũng ứng dụng AI với ViePro, trợ lý ảo phản hồi 24/7, cùng Gen AI, Big Data, Machine Learning để phân tích hành vi tài chính, gợi ý chi tiêu, cảnh báo số dư, nhắc nợ và tự động thanh toán. Các công nghệ như virtual camera, định danh sinh trắc học, hạ tầng cloud-native giúp tăng bảo mật và rút ngắn thời gian giao dịch.

Song song với công nghệ, MyVIB triển khai nhiều ưu đãi. Chương trình hoàn đến 50% khi thanh toán điện, nước, internet đã duy trì từ 2023, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm. Nhiều chiến dịch quy mô lớn cũng được tổ chức, như "Cùng MyVIB giao dịch bứt phá, đón Mercedes về nhà" với giải thưởng xe Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus hay "Say hi Las Vegas" - tour 8 ngày 7 đêm cùng Anh trai say hi.

Theo đại diện ngân hàng, mỗi chiến dịch ưu đãi đều được thiết kế từ sự thấu hiểu khách hàng, khuyến khích họ khai thác sâu hơn hệ sinh thái MyVIB. "Với nền tảng công nghệ và tốc độ tăng trưởng ổn định, chúng tôi kỳ vọng MyVIB tiếp tục là lựa chọn giao dịch và quản lý tài chính cá nhân an toàn cho người dùng Việt", đại diện nói.

Hoàng Đan