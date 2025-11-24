Mỹ, Ukraine tuyên bố đạt tiến triển lớn về đề xuất hòa bình

Quan chức Mỹ, Ukraine nói đã có những bước tiến đáng kể trong cuộc gặp giới chức châu Âu tại Geneva để thảo luận về xung đột Ukraine.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt bước tiến rất lớn. Không phải là không thể giải quyết được những vấn đề còn bỏ ngỏ. Tôi cảm thấy rất lạc quan về khả năng đạt được mục tiêu trong khoảng thời gian hợp lý, rất sớm thôi", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm 23/11.

Tuyên bố được ông Rubio đưa ra sau một ngày tiến hành các cuộc gặp với giới chức Ukraine và châu Âu tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về đề xuất hòa bình do chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra để chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Rubio phát biểu sau các cuộc đối thoại tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 23/11. Ảnh: AFP

Dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ lưu ý rằng mọi thỏa thuận cần được lãnh đạo hai bên nhất trí và vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục thảo luận trước khi cố gắng thuyết phục Nga, nước đã hoan nghênh đề xuất ban đầu. "Đương nhiên Nga sẽ có quyền góp ý", ông cho hay.

Ngoại trưởng Rubio tin rằng Tổng thống Trump "cảm thấy khá hài lòng" khi được báo cáo về tiến triển mà hai bên đạt được. Khi được hỏi liệu các bên sẽ đạt được thỏa thuận ngày 27/11 như ông Trump yêu cầu hay không, ông Rubio nói Mỹ muốn hoàn thành việc này "càng sớm càng tốt".

Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine và là người dẫn đầu phái đoàn của nước này, tuyên bố các bên đã đạt được "tiến triển rất tốt" và đang hướng tới "hòa bình lâu dài, công bằng mà người dân Ukraine xứng đáng được hưởng".

Phái đoàn Ukraine cũng đề cập phiên bản mới về dự thảo kế hoạch hòa bình do Washington đưa ra, cho biết nó "phản ánh hầu hết ưu tiên chính" của Kiev. Dự thảo phiên bản này chưa được công bố.

Mỹ và Ukraine sau đó đưa ra tuyên bố chung, cho biết các cuộc đối thoại đã "diễn ra một cách tôn trọng, tập trung và mang tính xây dựng", trong đó nhấn mạnh cam kết chung nhằm hướng tới hòa bình công bằng và lâu dài.

"Hai bên nhất trí rằng các cuộc tham vấn diễn ra rất hiệu quả, cho thấy tiến triển đáng kể trong nỗ lực thống nhất quan điểm và xác định rõ ràng những bước đi tiếp theo. Chúng cũng tái khẳng định rằng mọi thỏa thuận trong tương lai đều phải tôn trọng hoàn toàn chủ quyền Ukraine, đồng thời mang lại nền hòa bình bền vững và công bằng. Sau khi thảo luận, các bên đã soạn thảo một khuôn khổ hòa bình được cập nhật", tuyên bố có đoạn.

Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục trao đổi tích cực về các đề xuất chung trong những ngày tới, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với đối tác châu Âu trong quá trình này. Các quyết định cuối cùng trong khuôn khổ này sẽ do Tổng thống hai nước đưa ra.

Phái đoàn Mỹ (trái) và Ukraine đối thoại tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 23/11. Ảnh: AFP

Kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất hồi tuần trước gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO. Đề xuất hòa bình được Mỹ soạn thảo mà không tham vấn các đồng minh châu Âu. Những nước này đang tìm cách thể hiện quan điểm của mình cũng như bảo vệ lợi ích của Ukraine.

Trong lúc nỗ lực đàm phán đang diễn ra tại Geneva, Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine "không biết ơn", đồng thời cáo buộc các nước châu Âu chưa đủ nỗ lực để chấm dứt xung đột.

Tổng thống Zelensky sau đó tuyên bố Ukraine biết ơn Mỹ và cá nhân Tổng thống Trump vì sự hỗ trợ "đã giúp cứu sống người Ukraine".

Phạm Giang (Theo AFP)