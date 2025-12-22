Mỹ, Ukraine, châu Âu không đạt đột phá sau 3 ngày đàm phán

Mỹ, Ukraine cho biết cuộc đàm phán tại bang Florida diễn ra "hiệu quả và mang tính xây dựng", song không công bố đột phá nào.

"Phái đoàn Ukraine đã tổ chức loạt cuộc gặp hiệu quả và mang tính xây dựng với các đối tác Mỹ và châu Âu trong 3 ngày vừa qua ở bang Florida", phái đoàn đàm phán Mỹ và Ukraine cho biết trong tuyên bố chung hôm 21/12.

Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, nằm trong danh sách thành viên phái đoàn Mỹ. Trong số đại diện Ukraine có Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov cũng như Tổng tham mưu trưởng quân đội Andriy Hnatov.

Các cố vấn an ninh quốc gia đến từ những đồng minh châu Âu của Ukraine cũng tham gia thảo luận để thống nhất cách tiếp cận chiến lược chung giữa các bên.

Mỹ và Ukraine cho biết đã tiến hành cuộc gặp song phương riêng rẽ, tập trung vào xây dựng và thống nhất quan điểm về 4 tài liệu chính, bao gồm kế hoạch 20 điểm, khuôn khổ về đảm bảo an ninh đa phương, khuôn khổ về đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, cùng "kế hoạch kinh tế và thịnh vượng".

Phái đoàn Mỹ và Ukraine (phải) trong cuộc gặp tại Florida hôm 30/11. Ảnh: AFP

"Thảo luận về mốc thời gian và trình tự tiến hành các bước tiếp theo được đặc biệt chú trọng", tuyên bố chung có đoạn. Hai bên chưa công bố kế hoạch gặp mặt tiếp trong tương lai, cũng không đề cập đột phá rõ ràng nào về nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng có mặt tại bang Florida và được cho là đã gặp phái đoàn Mỹ. Hình ảnh do truyền thông Nga công bố cho thấy ông Dmitriev bước vào câu lạc bộ golf do ông Witkoff sở hữu.

Dù đại diện Mỹ, Nga và Ukraine đều xuất hiện tại Florida, Điện Kremlin đã bác bỏ khả năng tiến hành đàm phán ba bên. Moskva ngày 21/12 cho rằng các thay đổi được đề xuất gần đây về kế hoạch hòa bình là không khả thi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó mô tả các cuộc đối thoại tại Florida là "mang tính xây dựng", thêm rằng chúng tiến triển tương đối nhanh. Dù vậy, ông cảnh báo "phần lớn vẫn phụ thuộc vào Nga có thật sự cảm thấy cần chấm dứt xung đột hay không".

Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 11 xây dựng kế hoạch hòa bình 28 điểm để chấm dứt chiến sự Ukraine, sau đó tiến hành chiến dịch ngoại giao con thoi để thuyết phục hai bên chấp nhận.

Nga ủng hộ đề xuất này, trong khi Ukraine và châu Âu phản đối, do nó có nhiều đề xuất có lợi cho Moskva như yêu cầu Kiev từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Các nhà đàm phán châu Âu và Ukraine gần đây nỗ lực tìm cách thay đổi kế hoạch, trong đó Kiev đề xuất kế hoạch 20 điểm. Chưa rõ những điểm nào đã được thay đổi, song hãng thông tấn AFP nhận định nhiều khả năng Ukraine vẫn sẽ bị yêu cầu phải từ bỏ một số lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Phạm Giang (Theo AFP)