Mỹ sơ tán nhân viên, đóng cửa sứ quán ở Sudan

Tất cả nhân viên ngoại giao Mỹ cùng gia đình họ đang trên đường rời khỏi Sudan và đại sứ quán nước này tại Khartoum cũng đã đóng cửa.

Quyết định sơ tán của Mỹ được đưa ra sau một tuần giao tranh ác liệt giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Phản ứng Nhanh (RSF), các phe phái quân sự đối địch tại quốc gia Đông Phi. Xung đột khiến hàng trăm người chết và hàng nghìn người bị thương.

Theo RSF, 6 máy bay được huy động và lực lượng này đã tham gia điều phối quá trình sơ tán các nhân viên ngoại giao Mỹ.

Khói bốc lên sau một vụ nổ ở thủ đô Khartoum, Sudan, hôm 19/4. Ảnh: AP

Một nguồn tin am hiểu vấn đề cũng tiết lộ với hãng thông tấn Reuters rằng quân đội Mỹ đã sơ tán thành công nhân viên đại sứ quán ở Khartoum, thủ đô Sudan.

Quân đội Mỹ những ngày gần đây bổ sung lực lượng gần Sudan để chuẩn bị cho kịch bản sơ tán sứ quán trong khi các quan chức nước này tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi người đứng đầu các bên tham chiến đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trong kỳ lễ ăn chay Eid al-Fitr của người Hồi giáo, tạo cơ hội để sơ tán các nhà ngoại giao. Dù cả hai bên tuyên bố đồng ý ngừng bắn, giao tranh vẫn tiếp diễn.

SAF ngày 22/4 cho biết lãnh đạo của họ, tướng Abdel Fattah al-Burhan, đã "đồng ý cung cấp những hỗ trợ cần thiết" nhằm giúp sơ tán các công dân nước ngoài khỏi Sudan "theo lời kêu gọi từ lãnh đạo một số quốc gia".

Dù đã đưa các nhân viên sứ quán rời khỏi Sudan, Vedant Patel, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 21/4 vẫn nói rằng "do tình hình an ninh không chắc chắn ở Khartoum và việc đóng cửa sân bay, người Mỹ không nên kỳ vọng vào một cuộc sơ tán do chính phủ điều phối vào thời điểm hiện tại".

Patel cho biết Bộ Ngoại giao đã liên lạc với "hàng trăm công dân Mỹ đang ở Sudan" để thảo luận về "các biện pháp phòng ngừa an ninh cũng như những biện pháp khác mà họ có thể tự thực hiện". Bộ ước tính Mỹ có khoảng 16.000 công dân ở Sudan trước khi chiến sự bùng phát.

Sudan nằm ở khu vực đông bắc châu Phi, giáp với Ai Cập, có dân số gần 48 triệu người. Giao tranh nổ ra ngày 15/4 giữa quân đội Sudan dưới quyền tướng Abdel Fattah al-Burhan và RSF của tướng Mohamed Hamdan Dagalo, sau nhiều tuần căng thẳng vì kế hoạch sáp nhập RSF vào quân đội chính quy. Tướng Burhan cáo buộc RSF đảo chính, song phe đối lập chỉ trích quân đội là bên nổ súng trước.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, CNN)