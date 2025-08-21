Mỹ sẽ đóng vai trò 'rất nhỏ' trong đảm bảo an ninh cho Ukraine

Quan chức Lầu Năm Góc đã nói với châu Âu rằng Mỹ dự định đóng vai trò "rất nhỏ" trong đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trong cuộc họp do tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, chủ trì tối 19/8, quan chức quốc phòng từ Anh, Pháp, Đức và Phần Lan hối thúc Mỹ tiết lộ những gì Washington sẽ cung cấp về quân đội và khí tài không quân để giúp Ukraine duy trì thỏa thuận hòa bình với Nga, trong trường hợp Moskva và Kiev đạt được thỏa thuận như vậy.

Đáp lại, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby nói rằng Mỹ sẽ chỉ đóng một vai trò rất nhỏ, Politico ngày 20/8 dẫn các nguồn tin cho hay.

Cuộc họp này và một cuộc họp khác được sắp xếp vội vàng của các lãnh đạo NATO ngày 20/8 khiến các đồng minh ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đặt gánh nặng lên vai châu Âu để đảm bảo hòa bình lâu dài sau khi chiến sự Ukraine kết thúc, theo 6 quan chức Mỹ và châu Âu.

"Thực tế đang dần hé lộ rằng châu Âu sẽ là bên thực hiện điều này trên thực địa. Mỹ hoàn toàn không cam kết gì", một quan chức NATO cho hay.

Ông Elbridge Colby tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện tại thủ đô Washington, Mỹ hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết ông Colby tham dự cuộc họp để truyền tải chỉ đạo của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth liên quan việc đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Tại cuộc họp, Thứ trưởng Colby tập trung đảm bảo các cuộc thảo luận phản ánh những tuyên bố của Tổng thống Trump về vấn đề này", Wilson cho hay.

Tổng thống Trump hôm 18/8 gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng để bàn về chấm dứt chiến sự. Vai trò của Mỹ trong đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột là nội dung chính trong các cuộc thảo luận. Các lãnh đạo châu Âu và ông Zelensky muốn biết ông Trump sẽ sử dụng nguồn lực gì để đảm bảo rằng khi các bên đạt thỏa thuận hòa bình, Nga sẽ không tấn công Ukraine một lần nữa.

Tổng thống Trump hôm 18/8 cho biết ông sẵn sàng triển khai quân đội Mỹ đến Ukraine. Nhưng ông Trump hôm 19/8 rút lại tuyên bố và nói rằng sẵn sàng hỗ trợ không quân cho quân đội châu Âu tại Ukraine. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận Tổng thống "kiên quyết không điều quân tới Ukraine", song khẳng định Mỹ vẫn có cách khác để bảo vệ quốc gia này.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm 20/8 đã thông báo cho 32 thành viên NATO về các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng và bắt đầu bàn bạc về các đảm bảo an ninh.

Nhà Trắng đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Budapest, Hungary. Tuy nhiên, ít quan chức cho rằng mọi việc sẽ tiến triển nhanh chóng như ông Trump khẳng định.

Huyền Lê (Theo Politico, AFP)