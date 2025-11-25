Mỹ phủ nhận ông Trump thiên vị Nga trong đàm phán

Nhà Trắng bác bỏ những chỉ trích cho rằng Tổng thống Trump đang thiên vị Nga trong nỗ lực chấm dứt chiến sự Ukraine.

"Ý kiến cho rằng Mỹ không trao đổi bình đẳng với cả hai bên trong xung đột nhằm chấm dứt giao tranh là hoàn toàn sai lầm", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu ngày 24/11.

Theo bà Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump "hy vọng và lạc quan" rằng có thể xây dựng kế hoạch nhằm chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine.

Quan chức Nhà Trắng cho biết giữa các bên còn có một số bất đồng và tin rằng có thể sớm giải quyết được những điểm đó. Bà nhấn mạnh Tổng thống Trump muốn đạt thỏa thuận càng sớm càng tốt, nhưng lãnh đạo Mỹ chưa có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tại cuộc họp báo ngày 20/11. Ảnh: AP

Mỹ ngày 20/11 chuyển cho Ukraine dự thảo về kế hoạch mới nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Kế hoạch gồm 28 điểm, trong đó có nhiều yêu cầu mà Nga từng đưa ra, như Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu ngày 23/11 gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ, để thảo luận về phiên bản "cập nhật" của kế hoạch và tuyên bố đã có bước tiến đáng kể. Nội dung dự thảo mới chưa được công bố.

Ông Zelensky ngày 24/11 cho biết "những điểm đúng" đã được đưa vào kế hoạch, trong khi các vấn đề nhạy cảm sẽ được thảo luận với Tổng thống Trump.

Nga mô tả dự thảo ban đầu của Mỹ có thể là nền tảng cho thỏa thuận hòa bình và bác bỏ phiên bản châu Âu tham gia sửa đổi. "Kế hoạch của châu Âu hoàn toàn không mang tính xây dựng và không hiệu quả với chúng tôi", Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho hay.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)