Mỹ, Nga, Ukraine lần đầu họp trực tiếp để bàn kế hoạch hòa bình

Các nhà đàm phán Mỹ, Nga, Ukraine lần đầu gặp trực tiếp ba bên để thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến sự do Tổng thống Trump thúc đẩy.

Cuộc gặp giữa phái đoàn 3 nước bắt đầu tại khách sạn Emirates Palace ở thủ đô Abu Dhabi vào tối 23/1 và dự kiến diễn ra trong hai ngày, theo Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Sự kiện nằm trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại và tìm giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine.

Nhà Trắng mô tả cuộc gặp "mang tính xây dựng" và các bên sẽ tiếp tục trao đổi trong ngày 24/1. Đây là lần đầu tiên phái đoàn ba nước gặp trực tiếp để bàn về kế hoạch hòa bình hướng đến chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm.

Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed al-Nahyan (giữa) trao đổi với đại diện các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi ngày 23/1. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn nguồn tin cho biết một số vấn đề được thảo luận ở Abu Dhabi gồm "các vùng đệm và cơ chế giám sát". Đồng minh của Ukraine ở châu Âu được cho là đang thúc đẩy "lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng".

"Cuộc gặp tập trung bàn về những điều kiện để chấm dứt xung đột, đồng thời thảo luận các bước đi tiếp theo trong tiến trình đàm phán nhằm hướng tới nền hòa bình bền vững và có phẩm giá", trưởng phái đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov viết trên mạng xã hội.

Ông Umerov cho biết phái đoàn Mỹ bao gồm đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, cố vấn cấp cao Hội đồng Hòa bình Josh Gruenbaum, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu Alexus Grynkewich.

Nga trước đó thông báo phái đoàn nước này gồm các quan chức quân sự, do Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng (GRU) Igor Kostyukov dẫn đầu.

Cuộc đàm phán ba bên diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Trump gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Thụy Sĩ và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ông Zelensky cuối ngày 23/1 lưu ý "còn quá sớm" để suy đoán bản chất các cuộc gặp.

Các khu vực Nga và Ukraine kiểm soát trên chiến trường. Đồ họa: ISW

Washington cuối tháng 11/2025 đưa ra kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột, thúc đẩy Moskva và Kiev chấp thuận. Đề xuất ban đầu gồm 28 điểm, trong đó yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ, chấp nhận giới hạn quy mô quân đội và ngừng theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO.

Ukraine và các nước châu Âu phản đối vì cho rằng đề xuất này có lợi cho Nga nhiều hơn. Sau nhiều cuộc đàm phán, Tổng thống Zelensky ngày 23/12/2025 thông báo dự thảo kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 20 điểm đã được phái đoàn Ukraine và Mỹ thống nhất.

Nga và Ukraine đều cho rằng số phận của vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, là một trong những vấn đề chính còn tồn đọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, trong khi Ukraine đề xuất đóng băng chiến tuyến hiện tại.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)