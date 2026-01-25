Mỹ, Nga, Ukraine kết thúc hai ngày đàm phán mà không đạt thỏa thuận

Cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ, Nga và Ukraine từ đầu xung đột kết thúc mà không có thỏa thuận, song đối thoại dự kiến tiếp tục.

Những tuyên bố được đưa ra sau khi cuộc đàm phán ba bên kéo dài hai ngày giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi kết thúc hôm 24/1 cho thấy các bên không đạt được thỏa thuận nào, dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp đã diễn ra theo cách "mang tính xây dựng".

"Trọng tâm của cuộc thảo luận là về những yếu tố khả thi để chấm dứt chiến sự", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Ukraine cho biết phía Mỹ đã nêu ra "các hình thức tiềm năng nhằm chính thức hóa những yếu tố để kết thúc xung đột, cũng như những điều kiện cần thiết để đạt được điều đó".

Một quan chức Mỹ giấu tên nói các cơ chế đảm bảo an ninh được đề xuất được đánh giá là "rất mạnh mẽ".

Cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi, UAE hôm 24/1. Ảnh: Reuters

"Người Ukraine và cố vấn an ninh quốc gia của tất cả các nước châu Âu đã xem xét những cơ chế này. Mọi bên và kể cả NATO, trong đó có Tổng thư ký Mark Rutte, đều bày tỏ rằng chưa thấy cơ chế an ninh nào mạnh mẽ như vậy", người này nói, song không nêu chi tiết.

Quan chức trên cho biết dự kiến có thêm cuộc thảo luận nữa vào ngày 1/2 ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Người này cũng bày tỏ hy vọng đối thoại sau đó sẽ tiếp tục diễn ra, có khả năng là tại Moskva hoặc Kiev.

"Các bên rất tôn trọng nhau trong phòng họp vì họ thật sự muốn tìm kiếm giải pháp", nguồn tin cho hay, thêm rằng họ đã trao đổi rất chi tiết.

UAE cho biết cuộc gặp đã diễn ra "dưới không khí tích cực và mang tính xây dựng", trong đó các nhà đàm phán đã thảo luận về những biện pháp nhằm xây dựng lòng tin, cũng như những vấn đề còn tồn đọng trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Các khu vực Nga và Ukraine kiểm soát trên chiến trường. Đồ họa: ISW

Cuộc hòa đàm tại Abu Dhabi là lần đầu tiên Mỹ, Nga và Ukraine đối thoại trực tiếp kể từ khi xung đột giữa Moskva và Kiev bùng phát đầu năm 2022. Trước khi cuộc gặp diễn ra, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/1 nhấn mạnh rằng Nga vẫn kiên quyết yêu cầu Ukraine phải rút khỏi những khu vực còn kiểm soát tại vùng Donbass để chấm dứt xung đột.

Moskva cho biết muốn đạt được giải pháp ngoại giao, song sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đề ra bằng biện pháp quân sự chừng nào tiến trình đàm phán vẫn bế tắc.

Tổng thống Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng lại cho Nga các vùng lãnh thổ mà Ukraine hiện vẫn kiểm soát. Kết quả thăm dò cũng cho thấy rất ít người dân Ukraine chấp nhận từ bỏ lãnh thổ.

Phạm Giang (Theo Reuters, AP)