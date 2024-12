Mỹ, Nga đấu khẩu về Syria tại Hội đồng Bảo an

Mỹ và Nga đấu khẩu về tình hình chiến sự leo thang tại Syria, cáo buộc nhau hỗ trợ khủng bố trong phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 3/12, phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood kêu gọi giảm leo thang xung đột tại Syria và bảo vệ dân thường, bày tỏ quan ngại về đợt tấn công do nhóm Hay'et Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu, đồng thời chỉ trích chiến dịch đối phó phiến quân do quân đội chính phủ Syria và Nga tiến hành.

"HTS bị Mỹ và Liên Hợp Quốc liệt vào danh sách tổ chức khủng bố, nhưng điều đó không biện minh cho hành động của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và bên ủng hộ họ là Nga", ông Wood nói và cáo buộc lực lượng Syria, Nga "gây thương vong cho dân thường".

"Ông không gom góp đủ can đảm để lên án vụ tấn công rõ ràng nhằm vào dân thường ôn hòa tại các thành phố hòa bình của Syria", Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đáp trả. "Đừng ảo tưởng rằng Mỹ sẽ chân thành chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Thành thật mà nói, chúng tôi rất vui vì hiện tại ở phía đối lập với các vị".

Phiên họp Hội đồng Bảo an về tình hình Syria ngày 3/12. Ảnh: Reuters

Phó đại sứ Wood cho rằng ông Nebenzia "không có tư cách thuyết giảng cho Mỹ về điều này", cáo buộc Nga "đang hậu thuẫn cho các bên tài trợ khủng bố". "Mỹ đã chiến đấu với khủng bố trong nhiều thập kỷ và sẽ tiếp tục làm điều này", ông nói.

Chiến sự ở Syria leo thang sau khi HTS, tiền thân là nhóm Mặt trận al-Nusra, chi nhánh của al-Qaeda tại Syria, cùng các nhóm đồng minh ngày 29/11 mở chiến dịch tấn công nhằm vào Aleppo, thành phố lớn thứ hai nước này. Đây là lần đầu tiên phiến quân tấn công Aleppo từ năm 2016.

Quân đội Syria ngày 30/11 thông báo "tạm rút lui" khỏi Aleppo, thành phố lớn thứ hai đất nước, nhằm tập hợp và tái tổ chức các đơn vị trước khi có lực lượng chi viện để mở cuộc phản công nhằm vào thành phố. Đây là lần đầu tiên chính phủ Syria để mất Aleppo kể từ khi nội chiến bùng phát vào năm 2011.

HTS và các nhóm đồng minh từng kiểm soát Aleppo và nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở miền bắc Syria, trước khi Nga năm 2015 điều lực lượng tới hỗ trợ đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm phiến quân theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống al-Assad.

Vị trí một số thành phố tại Syria. Đồ họa: AP

Với sự yểm trợ của không quân Nga, quân đội Syria đã đánh bại IS và đẩy lùi các nhóm phiến quân tới khu vực ở miền bắc nước này, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ năm 2016, HTS và đồng minh không còn các hoạt động quân sự đáng kể ở Syria. Nga sau đó rút bớt lực lượng khỏi Syria, chỉ duy trì một số đơn vị tại hai căn cứ ở miền tây nước này.

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống IS. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, nhưng vẫn duy trì một số căn cứ quân sự với khoảng 900 binh sĩ và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống lại tàn dư IS.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp quân đội tại quốc gia Trung Đông, còn Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, TASS)