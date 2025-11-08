Mỹ miễn trừ Hungary khỏi lệnh trừng phạt dầu Nga

Ông Trump miễn trừ Hungary khỏi lệnh trừng phạt để nước này tiếp tục mua dầu Nga, trong cuộc gặp với Thủ tướng Orban tại Nhà Trắng.

"Kết quả quan trọng trong cuộc gặp hôm nay giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Viktor Orban là Mỹ đã cấp cho Hungary quyền miễn trừ hoàn toàn và không giới hạn đối với các lệnh trừng phạt dầu khí. Chúng tôi rất biết ơn quyết định này, vì đã giúp đảm bảo an ninh năng lượng của Hungary", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đăng trên X ngày 7/11.

Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng giấu tên sau đó cho biết Mỹ sẽ miễn trừ cho Hungary khỏi lệnh trừng phạt dầu Nga trong một năm. Budapest cũng đã cam kết mua khoảng 600 triệu USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.

Ông Trump trước đó nói sẽ xem xét miễn trừ cho Hungary, quốc gia không giáp biển và phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt của Nga, bất chấp những nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm loại bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga.

"Như mọi người đã biết đấy, họ không có lợi thế về đường biển", ông Trump nói với phóng viên.

Thủ tướng Orban, người thường xuyên phản đối các nước còn lại trong EU gây sức ép trừng phạt Nga liên quan chiến sự Ukraine, đã nhấn mạnh rằng năng lượng Nga là thiết yếu đối với đất nước ông.

"Đường ống dẫn dầu không phải vấn đề ý thức hệ hay chính trị. Đó là thực tế hiển nhiên vì chúng tôi không có cảng biển", ông Orban nói.

Ngoại trưởng Szijjarto cũng cho biết ông sẽ ký một thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân song phương với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Theo thỏa thuận này, Hungary sẽ lần đầu tiên mua nhiên liệu hạt nhân từ Mỹ và hai bên sẽ hợp tác về lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại Nhà Trắng ngày 7/11. Ảnh: AFP

Cuộc gặp này đánh dấu lần đầu tiên ông Orban tới Nhà Trắng kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Hai lãnh đạo dành nhiều lời tán dương cho nhau. Ông Orban cũng cho rằng chỉ có "phép màu" mới giúp Ukraine đánh bại được Nga, thể hiện quan điểm khác biệt giữa ông với các lãnh đạo châu Âu khác liên quan cuộc chiến.

Trong khi đó, ông Trump cho hay bất đồng cơ bản với Nga hiện nay là "Moskva chưa muốn chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine". Tuy nhiên, ông tin rằng Nga sẽ sớm làm vậy với mức độ tổn thất binh lực hiện nay và cuộc chiến sẽ kết thúc "trong tương lai không quá xa".

Tổng thống Mỹ hoàn toàn ủng hộ ông Orban về vấn đề di cư và cho rằng các đối tác EU của Hungary nên tôn trọng ông hơn.

Ông Trump tháng trước hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Budapest của Hungary vì cho rằng cuộc gặp không mang lại tiến triển về chấm dứt xung đột tại Ukraine. Mỹ sau đó áp lệnh trừng phạt lên hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.

Washington đã cho các công ty làm ăn với Rosneft và Lukoil một tháng để cắt đứt quan hệ hoặc phải đối mặt các lệnh trừng phạt thứ cấp, động thái sẽ khiến họ không được tiếp cận các ngân hàng, thương nhân, hãng vận tải và công ty bảo hiểm của Mỹ.

Trong cuộc gặp với ông Orban, ông Trump bày tỏ hy vọng gặp lại ông Putin và địa điểm mong muốn vẫn là Budapest. "Trước đó, tôi không muốn tổ chức vì cho rằng sẽ không đạt được bất kỳ kết quả ý nghĩa nào. Nhưng nếu chúng ta có, tôi muốn tổ chức nó tại Budapest. Điều đó sẽ rất tốt", ông nói.

Ông Orban đã đến thăm ông Trump tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida ba lần vào năm ngoái. Sau khi ông Trump trở lại nắm quyền, Mỹ dỡ lệnh trừng phạt đối với Antal Rogan, trợ lý hàng đầu của ông Orban, và khôi phục quy chế miễn thị thực cho Hungary.

Tuy nhiên, thuế quan ông Trump áp đặt đối với EU đã giáng đòn mạnh vào ngành công nghiệp ôtô xuất khẩu của Hungary, góp phần làm suy yếu nền kinh tế vốn đã trì trệ của nước này.

Huyền Lê (Theo AFP)