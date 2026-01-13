Mỹ lên án việc Nga phóng tên lửa Oreshnik vào Ukraine

Phó đại sứ Mỹ tại LHQ nói việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, là "sự leo thang nguy hiểm".

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) ngày 12/1, phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce cho hay vụ phóng tên lửa Oreshnik của Nga vào Ukraine tạo ra "sự leo thang nguy hiểm và không thể biện minh", khi Mỹ đang khẩn trương làm việc với Kiev, Moskva và các đối tác nhằm chấm dứt xung đột bằng đàm phán.

"Chúng tôi lên án các cuộc tấn công liên tục và ngày càng gia tăng của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine", bà Bruce nói.

Phó đại sứ Mỹ tại LHQ Tammy Bruce trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 12/1. Ảnh: UN Web TV

Moskva cùng ngày cho hay tên lửa đã bắn trúng một nhà máy sửa chữa máy bay ở vùng Lviv, phía tây Ukraine. Ukraine xác nhận tên lửa đã rơi xuống Lviv, gần biên giới Ba Lan, nhưng không nói rõ liệu nhà máy bị đánh trúng và thiệt hại hay không.

Trong cuộc họp HĐBA, đại diện của Nga bày tỏ rằng một số thành viên được bầu vào hội đồng dường như đã tham dự "để buộc tội Nga về mọi vấn đề". Ông giải thích quân đội Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng giao thông, sân bay và năng lượng vì chúng vốn giúp duy trì tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.

Ông thêm rằng hành động của Moskva là nhằm đáp trả cuộc tấn công của Kiev vào một trong những dinh thự của Tổng thống Nga, điều mà Ukraine phủ nhận. Moskva bác bỏ cáo buộc Nga cố tình tấn công vào các gia đình Ukraine, nhấn mạnh lực lượng nước này "không tấn công dân thường".

Đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc nói việc Nga công khai sử dụng tên lửa Oreshnik là "mối đe dọa rõ ràng" đối với an ninh châu Âu và gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho hòa bình quốc tế.

Quyền đại sứ Anh James Kariuki mô tả vụ tập kích của Moskva là "liều lĩnh", đồng thời nói rằng hành động này "đe dọa an ninh khu vực và quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ leo thang và tính toán sai lầm đáng kể".

Ngoài việc triển khai tên lửa Oreshnik, Nga ngày 9/1 còn oanh tạc thủ đô Kiev bằng các cuộc không kích, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và làm cho một nửa số tòa nhà dân cư trong thành phố mất hệ thống sưởi trong khi nhiệt độ ngoài trời dưới mức đóng băng.

Thanh Tâm (Theo AFP, France 24)