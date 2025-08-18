Mỹ 'không có quyền quyết định' thỏa thuận về Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington không có quyền chấp nhận hay từ chối thỏa thuận chấm dứt xung đột Ukraine, khẳng định đây là việc của Moskva và Kiev.

"Mỹ không có quyền chấp nhận hay bác bỏ bất cứ điều gì, bởi vì cuối cùng quyết định thuộc về Ukraine. Họ và Nga phải tự hòa giải với nhau", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trong chương trình của CBS News ngày 17/8, thêm rằng Washington chỉ đóng vai trò trung gian để đưa các bên xích lại gần nhau.

Ông Rubio ca ngợi những tiến triển đạt được trong hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15/8, nhưng nhấn mạnh cả Nga và Ukraine đều cần nhượng bộ nếu muốn chấm dứt xung đột bằng giải pháp ngoại giao.

"Để chiến sự kết thúc, Nga phải chấp nhận rằng họ sẽ không có được một số thứ mình mong muốn, Ukraine cũng vậy", Ngoại trưởng Rubio nói, khẳng định sẽ không thể có thỏa thuận hòa bình nếu cả hai không chấp nhận điều này.

Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington ngày 14/8. Ảnh: AFP

Sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, ông Trump cho rằng các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt xung đột, thay vì theo đuổi lệnh ngừng bắn. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng nhượng bộ lãnh thổ và đảm bảo an ninh từ Mỹ.

Tổng thống Zelensky sẽ cùng nhiều lãnh đạo hàng đầu châu Âu sẽ tới Washington để tham dự cuộc họp với ông Trump vào ngày 18/8. Ngoại trưởng Rubio bác bỏ những quan điểm cho rằng các lãnh đạo châu Âu cùng đến Mỹ là vì lo ngại Tổng thống Trump sẽ ép buộc Ukraine ký thỏa thuận hòa bình bất lợi.

"Điều đó hoàn toàn không đúng. Họ đến đây không phải để ngăn ông Zelensky khỏi bị bắt nạt. Họ đến vì chúng tôi đã làm việc với cả các nước châu Âu", ông Rubio cho hay, khẳng định chính Mỹ đã mời các lãnh đạo châu Âu tới Washington.

Ông không nghĩ Nga và Ukraine đã tiến sát đến thỏa thuận hòa bình, nhưng tin rằng có đủ tiến triển để tổ chức cuộc gặp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu. "Mục tiêu của chúng tôi là đạt được thỏa thuận hòa bình để chấm dứt xung đột. Mỹ thấy rằng có đủ tiến triển, dù không phải quá nhiều, để có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo", ông nói.

Steve Witkoff, đặc phái viên của ông Trump, ngày 17/8 cho hay Nga đã chấp nhận để Mỹ bảo đảm an ninh cho Ukraine theo cơ chế tương tự thỏa thuận phòng thủ chung của NATO.

Một nguồn tin ngoại giao nói rằng các đảm bảo an ninh tương tự thành viên NATO đã được thảo luận, song nhấn mạnh "không ai biết đề xuất này sẽ được thực hiện như thế nào và tại sao ông Putin lại đồng ý trong khi quyết liệt phản đối Ukraine gia nhập NATO".

Thùy Lâm (Theo Hill)