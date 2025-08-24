Mỹ có thể đã ngăn Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS tập kích Nga

Lầu Năm Góc được cho là đã ra quy trình phê duyệt mới, ngăn Ukraine dùng tên lửa tầm xa ATACMS mà Mỹ viện trợ để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga, theo WSJ.

Quy trình phê chuẩn cấp cao này do Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách vấn đề chính sách Elbridge Colby thiết lập, nhằm quyết định Ukraine có được phép sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất hoặc do châu Âu cung cấp nhưng phụ thuộc vào tình báo và linh kiện từ Mỹ hay không.

Theo quy trình, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth có quyền quyết định cuối cùng về việc Ukraine có được dùng tên lửa ATACMS hay không. Ukraine ít nhất một lần đã đề xuất khai hỏa ATACMS vào mục tiêu ở Nga, nhưng bị từ chối, hai quan chức Mỹ nói.

Điều đó đã ngăn Ukraine khai hỏa bất kỳ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS nào vào mục tiêu trong lãnh thổ Nga từ cuối mùa xuân năm nay, Wall Street Journal ngày 23/8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.

Bộ Quốc phòng Mỹ, giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tên lửa ATACMS rời bệ phóng trong thử nghiệm tại Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin

Trước khi mãn nhiệm, cựu tổng thống Joe Biden đã duyệt cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS phóng từ bệ HIMARS cho Ukraine, cũng như bật đèn xanh cho họ dùng loại đạn này tấn công vào lãnh thổ Nga. Với tầm bắn khoảng 300 km, ATACMS không thể bắn tới Moskva nếu phóng từ biên giới Ukraine.

Tổng thống Donald Trump gọi động thái này là "ngớ ngẩn, sai lầm lớn", đồng thời đặt câu hỏi tại sao người tiền nhiệm không tham vấn ông trong thời gian chuẩn bị nhậm chức.

Sau loạt vụ phóng đầu tiên ngày 19/11/2024, Ukraine bắt đầu giảm tần suất sử dụng loại vũ khí này. Lực lượng Nga cũng nhiều lần đánh chặn toàn bộ tên lửa ATACMS trước khi chúng đến được mục tiêu.

Giới chức Mỹ cho biết lô ATACMS cuối cùng được phê duyệt dưới thời chính quyền Biden đã đến Ukraine trong mùa xuân năm nay và Kiev chỉ còn rất ít tên lửa loại này.

Ông chủ Nhà Trắng đang nỗ lực trung gian cho hòa đàm Nga - Ukraine. Tổng thống Mỹ đã gặp riêng người đồng cấp Nga và Ukraine, muốn tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm.

Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump ngày 22/8 cảnh báo Nga có thể đối mặt các lệnh trừng phạt hoặc mức thuế quan nặng nề nếu đàm phán không tiến triển.

Như Tâm (Theo WSJ, Reuters)