Mỹ, Australia phát cảnh báo đi lại ở Israel sau tin đồn tập kích Iran

Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem hạn chế nhân viên rời khỏi các thành phố lớn, trong khi Bộ ngoại giao Australia kêu gọi công dân rời khỏi Israel.

"Sau thông tin Israel tập kích đáp trả trong lãnh thổ Iran, đại sứ quán khuyến cáo nhân viên chính phủ Mỹ và người thân hạn chế di chuyển cá nhân bên ngoài các khu vực Tel Aviv (gồm ba vùng Herzliya, Netanya và Even Yehuda), Jerusalem và Beer Sheva cho đến khi có cập nhật mới. Nhân viên chính phủ Mỹ được quyền đi lại giữa ba khu vực này nếu có nhu cầu cá nhân", đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem ngày 19/4 phát cảnh báo an ninh áp dụng với Israel, Bờ Tây và Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lặp lại khuyến cáo công dân cẩn trọng và nâng cao đề phòng cho bản thân, nhấn mạnh "các sự cố an ninh có thể xảy ra mà không có bất kỳ cảnh báo nào" từ các bên liên quan.

Mỹ bày tỏ lo ngại bối cảnh an ninh ở Israel diễn biến phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem để ngỏ khả năng "hạn chế hoặc cấm nhân viên chính phủ và người thân đến một số khu vực Israel đang kiểm soát (trong đó có Thành Cổ ở Jerusalem) và Bờ Tây".

Bộ Ngoại giao Australia ngày 19/4 cũng kêu gọi công dân tại Israel rời khỏi nước này nếu có phương án phù hợp.

"Có nguy cơ cao về trả đũa quân sự hoặc tấn công khủng bố ở Israel lẫn các lợi ích của Israel trên toàn khu vực. Tình hình an ninh có thể diễn biến xấu nhanh chóng. Chúng tôi yêu cầu công dân Australia tại Israel hoặc ở các vùng lãnh thổ Palestine đang do Israel kiểm soát nhanh chóng rời đi nếu có cách di chuyển an toàn", Smart Traveller, tài khoản trên mạng xã hội X về khuyến cáo đi lại của Bộ Ngoại giao Australia, phát cảnh báo.

Sân bay Quốc tế Ben guron tại Tel Aviv vào ngày 14/4. Ảnh: AFP

Canberra nêu nguy cơ giao thông Israel chịu gián đoạn vì "các đòn tấn công quân sự sẽ dẫn đến phong tỏa không phận, hủy và thay đổi lịch trình bay". Giới chức Australia lo ngại sân bay quốc tế Ben Gurion ở thành phố Tel Aviv, sân bay chủ lực của Israel, có thể ngừng hoạt động trong thời gian ngắn "vào bất kỳ lúc nào và không có thông báo trước".

Loạt khuyến cáo đi lại của Mỹ và Australia được công bố vài tiếng sau khi Iran ghi nhận một số vụ nổ trong lãnh thổ nước này.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin quan chức giấu tên khẳng định đó là loạt tập kích tên lửa từ Israel, nhưng giới chức Iran phủ nhận "bị nước khác tấn công" còn Tel Aviv từ chối bình luận.

Người phát ngôn cơ quan không gian Iran Hossein Dalirian cho biết những tiếng nổ ở thành phố Isfahan vào rạng sáng 19/4 là do phòng không Iran bắn hạ máy bay không người lái (UAV) nhưng không đề cập bên tấn công. Ông đồng thời bác bỏ thông tin Iran bị tập kích tên lửa.

Hãng tin Fars News thân chính phủ cho biết có "ba vụ nổ" gần căn cứ quân sự Shekari, ngoại ô Isfahan. Trang Tasnim, có liên hệ với tổ chức Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), dẫn nguồn tin chính phủ khẳng định các cơ sở hạt nhân của Iran trong tỉnh Isfahan "tuyệt đối an toàn".

Vị trí của Israel và Iran. Đồ họa: ABC

Bloomberg dẫn nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Israel ngày 18/4 tiết lộ ý định tập kích trả đũa Iran "trong 24-48 giờ tới", nhưng không nêu thời gian cụ thể.

Theo CNN, giới chức Mỹ đã nhận tin từ Tel Aviv rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không đặt cơ sở hạt nhân Iran vào tầm ngắm. Fox News cũng dẫn nguồn tin quân đội Israel với thông tin tương tự, khẳng định nước này sẽ tập kích "trong giới hạn" nếu trả đũa Iran.

Các nước đang ngày một lo ngại căng thẳng Iran - Israel leo thang vượt kiểm soát và kéo Trung Đông vào xung đột cấp độ khu vực.

Iran ngày 13/4 tập kích Israel với hơn 300 tên lửa, UAV để đáp trả vụ không kích đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu tháng, đánh dấu đòn tấn công trực diện đầu tiên của Iran vào lãnh thổ Israel. Phần lớn UAV, tên lửa bị Israel và đồng minh đánh chặn.

Tel Aviv sau đó tuyên bố sẽ đáp trả, dù nhiều quốc gia kêu gọi Israel không tiến hành động thái quân sự làm gia tăng căng thẳng. Giới chức Iran liên tục cảnh báo Israel chấm dứt hành động khiêu chiến nguy hiểm, đe dọa phản ứng bằng hỏa lực áp đảo nếu Israel tung đòn tập kích trả đũa.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, CNN)