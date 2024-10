Musk: Bầu cho Trump là cách duy nhất cứu nền dân chủ Mỹ

Tỷ phú Elon Musk cho rằng người Mỹ phải giúp Trump thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11, nếu họ muốn bảo vệ nền dân chủ của đất nước.

"Rất ít người Mỹ nhận ra rằng nếu Donald Trump không đắc cử, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng", Elon Musk đăng trên mạng xã hội X ngày 29/9. "Ông ấy không phải mối đe dọa đối với nền dân chủ, ông ấy chính là cách duy nhất để cứu nền dân chủ".

Musk đưa ra giả thuyết cho rằng đảng Dân chủ đang đẩy nhanh quy trình để người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ trở thành công dân và được quyền bỏ phiếu. Theo ông, những cử tri mới này sẽ ủng hộ đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử và cuối cùng, đảng này sẽ thống trị nền chính trị Mỹ.

"Tôi giải thích thế này nhé, nếu cứ một trong 20 người nhập cư bất hợp pháp trở thành công dân mỗi năm, sẽ có khoảng hai triệu cử tri hợp pháp mới trong 4 năm tới", Musk viết. "Chênh lệch phiếu bầu ở các bang chiến trường thường chưa đến 20.000 phiếu, đồng nghĩa nếu đảng Dân chủ thành công, sẽ chẳng còn bang chiến trường nào nữa".

Musk, người ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng cáo buộc Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris chuyển thẳng người nộp đơn xin tị nạn "đến các bang chiến trường như Pennsylvania, Ohio, Wisconsin và Arizona" để đạt mục tiêu trên.

Tỷ phú công nghệ Mỹ không đưa ra bằng chứng cho giả thuyết mà ông đưa ra.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (phải) và tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: AFP

Nhà Trắng, chiến dịch tranh cử của ông Trump và của bà Harris hiện chưa lên tiếng về bình luận của Musk. Tuy nhiên, Mark Cuban, tỷ phú và là nhà đầu tư nổi tiếng tại Mỹ, ngày 29/9 đã cảnh báo Musk về hậu quả khi một doanh nhân như ông ủng hộ và liên minh với Trump.

"Elon, đến một ngày, ông sẽ cần Donald Trump giúp điều gì đó. Ông nghĩ rằng mình đã là một chiến binh trung thành với Trump và được quyền đòi hỏi lợi ích. Nhưng đến lúc ấy, cũng như nhiều người khác, ông sẽ nhận ra rằng Trump chỉ trung thành với bản thân mình", Cuban viết.

Nhập cư vẫn là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay và được cả hai ứng viên liên tục chú trọng gần đây.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28/9, ông Trump cho rằng bà Harris là nguồn cơn dẫn tới làn sóng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ. "Đó là vấn đề tội phạm nghiêm trọng nhất trong thời đại này. Bà ấy nên từ chức hoặc bị luận tội", ứng viên đảng Cộng hòa cho hay.

Trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania sau đó một ngày, cựu tổng thống Mỹ tuyên bố "hàng trăm người đã bị giết hại" vì những hành động của bà Harris trong vấn đề biên giới, đồng thời cảnh báo rằng hàng nghìn người sẽ sớm phải chịu số phận tương tự, song không đưa ra bằng chứng cho phát biểu của mình.

Bình luận được đưa ra sau khi bà Harris thăm biên giới ở bang Arizona ngày 27/9. Phó tổng thống Mỹ đang tìm cách xây dựng hình ảnh là ứng viên có quan điểm cứng rắn với tình hình biên giới, đồng thời chỉ trích ông Trump khiến dự luật lưỡng đảng về an ninh biên giới không được thông qua.

"Trump không muốn giải quyết vấn đề. Ông ấy nói những điều to tát về an ninh biên giới, nhưng không hành động. Đầu năm nay, chúng ta có cơ hội thông qua dự luật an ninh biên giới cứng rắn nhất suốt nhiều thập kỷ qua, nhưng Trump đã cản trở vì cho rằng hành động đó sẽ giúp ông ấy đắc cử", bà nói trong cuộc vận động tranh cử ở bang Nevada hồi tháng 8.

Thượng viện Mỹ hồi đầu năm xây dựng dự luật ngân sách 118 tỷ USD, trong đó dành 20,23 tỷ USD để thắt chặt an ninh biên giới, 60 tỷ USD viện trợ Ukraine. Tuy nhiên, Trump đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa, phe đang kiểm soát Hạ viện, chặn dự luật này vì cho rằng nó sẽ giúp phe Dân chủ thoát gánh nặng về vấn đề nhập cư và biên giới, đẩy trách nhiệm đó sang phe Cộng hòa. Dự luật sau đó không được Hạ viện Mỹ thông qua.

Huyền Lê (Theo Hill, Reuters, News18)