'Muốn thông điệp chạm đến cộng đồng, cần nhiều hơn một giọng nói'

Phần thuyết trình của bà Tạ Thu Hương - Giám đốc Truyền thông và Quảng cáo kỹ thuật số Unilever Việt Nam - là một trong những điểm nhấn ở phiên thảo luận For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước, tại sân vận động Quân khu 7. Một số khán giả cầm giấy, bút, ghi lại những chia sẻ hay của một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước.

Bà Hương cho biết phấn khởi khi có cơ hội chia sẻ chủ đề Khi trách nhiệm dẫn lối: Truyền thông lành mạnh cho tương lai bền vững và cách Unilever triển khai "truyền thông lành mạnh" để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đồng thời mong muốn học hỏi thêm từ cộng đồng chuyên môn.

Unilever có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, hiện kinh doanh 9 ngành hàng thuộc lĩnh vực chăm sóc nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp cá nhân và dinh dưỡng. Trong đó, 7/9 ngành dẫn đầu thị trường; 24 thương hiệu của tập đoàn hiện diện trong 99% hộ gia đình Việt. Đơn vị liên tiếp vào danh sách "Nơi làm việc số một tại Việt Nam," có hơn 1.300 nhân sự trực tiếp và mạng lưới 10.000 nhân sự gián tiếp. Từ năm 2022, doanh nghiệp thu gom nhiều nhựa hơn lượng bao bì nhựa đưa ra thị trường.

Bà Tạ Thu Hương - Giám đốc Truyền thông và Quảng cáo kỹ thuật số Unilever Việt Nam. Ảnh: Tùng Quỳnh

Triết lý truyền thông của Unilever dựa trên quan điểm: "Cộng đồng mạnh, kinh tế mạnh. Cộng đồng vững, kinh tế vững". Hoạt động marketing phải phục vụ cả hai yếu tố này. Từ đó, ban lãnh đạo áp dụng mô hình tích hợp giữa thương hiệu - chính sách - công chúng, tập trung tạo ra nội dung sạch, ý nghĩa, có khả năng lan tỏa.

Để quan điểm của mình thuyết phục hơn, bà Hương dẫn chứng câu chuyện gia đình để minh họa cách thông tin tác động khác nhau lên từng nhóm người: bố bà tin vào các nguồn chính thống như truyền hình, báo chí, các trang thông tin Chính phủ; mẹ lại tin tuyệt đối vào những gì bố nói. Trong khi đó, cháu gái - thuộc thế hệ Gen Alpha - đặt niềm tin vào các nhà sáng tạo nội dung trẻ vì cách truyền đạt gần gũi, hài hước.

Từ thực tế trên, bà Hương rút ra để một thông điệp chạm tới những cộng đồng nhỏ, không thể chỉ có một giọng nói: cần nguồn tin chính thống để tạo niềm tin và cần tiếng nói đời thường để tiếp cận cảm xúc. Thông điệp không chỉ cần lan rộng mà còn phải đi sâu để tạo thay đổi về suy nghĩ và hành vi.

Ở nội dung cách Unilever triển khai, bà cho biết đây là hệ thống hợp tác chặt chẽ giữa nhiều bên. Đầu tiên, đại lý tiếp thị và KOLs là đối tác chiến lược theo năm, hoạt động theo bộ quy tắc rõ ràng, đảm bảo pháp lý, đạo đức và an toàn thương hiệu - những yếu tố bất khả thương lượng. Thứ hai, hợp tác với người ảnh hưởng dựa trên sự đồng nhất về giá trị, tiếng nói, uy tín và tính chân thực.

Thứ ba, sáng tạo nội dung: thương hiệu cung cấp đầy đủ thông tin xác thực và danh sách kiểm tra để đảm bảo nội dung đúng chuẩn. Cuối cùng là khâu phân phối nội dung, doanh nghiệp quan niệm 10 triệu lượt xem ý nghĩa vẫn có giá trị hơn 100 triệu lượt xem không đảm bảo an toàn thương hiệu.

Bà Hương chỉ ra doanh nghiệp có nhiều ví dụ thành công và trình chiếu ba câu chuyện tiêu biểu.

Về tương lai, bà nhận định nền kinh tế nhà sáng tạo tại Việt Nam còn nhiều tiềm năng. Để phát triển, hệ sinh thái cần chung tay xây dựng nền kinh tế niềm tin: không lan truyền thông tin sai lệch, không giật tít câu view và các nền tảng cần hạn chế ưu tiên nội dung phản cảm. Đây là không phải trách nhiệm riêng lẻ mà là nhiệm vụ chung của cơ quan quản lý, thương hiệu, nhà sáng tạo, đại lý lẫn nền tảng.

Trước khi khép lại bài phát biểu, bà gửi gắm ba suy nghĩ để các bên cùng tìm giải pháp: Chúng ta đã dành đủ sự quan tâm cho tương lai hay vẫn tập trung chủ yếu vào hiện tại? Làm sao để các đối tác trong hệ sinh thái tăng tốc, bắt kịp hành vi tiêu thụ nội dung thay đổi nhanh của công chúng? Trong mọi chiến lược, rủi ro luôn tồn tại, vậy phương án dự phòng B, C ở đâu để bảo đảm an toàn?

Cuối cùng, bà Hương cảm ơn các bộ, ban, ngành cùng hơn 30 đối tác trong và ngoài nước đã đồng hành; đồng thời gửi lời tri ân tới hàng nghìn nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung đã góp phần lan tỏa thông điệp của Unilever trong nhiều năm qua. Dứt lời, khán phòng vang lên những tràng pháo tay giòn giã, ủng hộ quan điểm của đại diện doanh nghiệp.

Lắng nghe bài phát biểu từ đầu, chị Quế Linh (35 tuổi, TP HCM) đánh giá cao bài phát biểu của bà Thu Hương và ấn tượng với cách Unilever tiếp cận người dùng thông qua chuỗi thương hiệu gần gũi, trong đó có chăm sóc cá nhân (Dove, P/S, Clear, Sunsilk, Rexona, Vaseline), chăm sóc gia đình (OMO, Sunlight, Comfort, Vim) và thực phẩm, đồ uống (Knorr, Lipton)...

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress,Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyếnFPT(FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Hiếu Châu