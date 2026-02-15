Mùng 1 Tết miền Bắc chuyển rét, miền Trung có mưa

Đợt không khí lạnh có cường độ trung bình dự báo sẽ ảnh hưởng Bắc Bộ rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ và gây mưa rải rác ở miền Trung.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống, khoảng gần sáng ngày 17/2 (mùng 1 Tết) sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ, từ chiều tối đến đêm mở rộng ảnh hưởng ra đồng bằng, Tây Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên).

Bắc Bộ sẽ có hai ngày cuối năm Ất Tỵ thời tiết thuận lợi khi sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ, riêng Tây Bắc 28-31 độ; thấp nhất 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Người Hà Nội thức đêm luộc bánh chưng trên đường phố. Ảnh: Hoàng Giang

Từ đêm mùng 1, không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-23 độ, riêng Tây Bắc có nơi trên 26 độ; thấp nhất 16-19 độ, vùng núi dưới 14 độ C.

Từ mùng 4-6 Tết, mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ. Trời tiếp tục rét về đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, Tây Bắc 24-27 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong hai ngày cuối năm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều nắng. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, thấp nhất 19-22 độ C.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết (17-19/2), mưa và mưa rào rải rác xuất hiện. Phía Bắc trời rét với nhiệt độ cao nhất 21-23 độ, thấp nhất 16-20 độ; phía Nam cao nhất 24-26 độ, thấp nhất 20-22 độ. Sau mùng 4 Tết mưa giảm, nhiệt độ cao nhất 27 độ, thấp nhất 18 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Riêng phía bắc khu vực trong các ngày mùng 1-3 Tết có mưa rải rác, có nơi kèm giông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-31 độ; riêng phía bắc trong những ngày chịu ảnh hưởng không khí lạnh còn 25-27 độ, thấp nhất 21 độ.

Cao nguyên Trung Bộ ít mưa trong suốt kỳ nghỉ Tết, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 27-31 độ; thấp nhất 16-20 độ, có nơi dưới 15 độ. Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Tối 14/2, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh thành Bắc Bộ, Thanh Hoá theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Ban Chỉ đạo đề nghị trong các biện pháp ứng phó với rét đậm cần đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời, các địa phương triển khai hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Gia Chính