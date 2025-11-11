Mũi tiêm đẩy chồng vào chỗ chết của người đàn bà đa tình

MỹKhi người chồng thứ năm qua đời vì một liều insulin, quá khứ đầy rắc rối của Sarah Hartsfield bị phơi bày, bao gồm vụ bắn chết vị hôn phu và âm mưu giết vợ mới của chồng cũ.

Ngày 7/1/2023, Sarah Hartsfield gọi 911 từ nhà riêng ở Beach City, Texas, báo cáo người chồng mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 bị đột quỵ.

Joseph Hartsfield, 46 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh do hạ đường huyết, nghĩa là lượng đường trong máu thấp đến mức nguy hiểm.

Trong quá trình điều trị, lượng đường trong máu Joseph liên tục giảm, khiến các bác sĩ thấy khó hiểu. Các nhân viên y tế tin rằng Joseph đã được sử dụng một loại thuốc nào đó để trung hòa lượng glucose đang được tiêm vào. Sau đó, họ xác định đó là insulin. Quá nhiều insulin có thể gây hạ đường huyết, nhưng tại sao Joseph lại dùng quá mức như vậy?

Một tuần sau, vào ngày 15/1, Joseph qua đời. Cáo phó ghi anh đã "ra đi thanh thản do biến chứng của một cơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ, bên cạnh người vợ yêu dấu".

Sarah viết trên mạng xã hội rằng cảm thấy "tê liệt và lạc lối" khi không còn Joseph ở bên, phải tự an ủi bằng cách nghe lại giọng nói của chồng trong những tin nhắn điện thoại cũ.

Cặp đôi Joseph - Sarah Hartsfield trong ngày cưới. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, nhân viên bệnh viện đã gọi cảnh sát và báo cáo những nghi ngờ của họ.

Vạch trần lời nói dối

Giám định viên y khoa xác nhận có quá nhiều insulin trong cơ thể Joseph, nguyên nhân tử vong được xác định là do biến chứng từ tác dụng độc hại của insulin. Tuy nhiên, cách thức tử vong vẫn chưa được xác định vì chưa rõ liệu cái chết của Joseph là do tai nạn, tự tử hay do ai khác gây ra.

Joseph đã sống chung với bệnh tiểu đường suốt hai thập kỷ và lượng đường trong máu của anh thường quá cao. Nhà chức trách tìm thấy một số bút tiêm insulin bên giường Joseph, nhưng chúng không được thu thập để kiểm tra.

Sarah khai rằng đang ngủ say khi Joseph trở bệnh do cô vừa trải qua phẫu thuật và phải dùng thuốc giảm đau gây nghiện mạnh. Sarah khẳng định đó là lý do cô bỏ lỡ 100 tin nhắn trên điện thoại từ một ứng dụng thường cảnh báo về lượng đường trong máu ở mức nguy hiểm của Joseph. Đó cũng là lý do cô đã không gọi 911 sớm hơn.

Nhưng hồ sơ điện thoại cho thấy Sarah liên tục gọi điện và nhắn tin trong suốt thời gian cảnh báo, một số tin nhắn sau đó đã bị cô xóa cùng với lịch sử truy cập Internet. Trong một tin nhắn được gửi vào một tiếng rưỡi trước khi gọi 911, Sarah chia sẻ video cho con gái và ghi rằng Joseph đang "thở hổn hển".

Ngoài ra, sáng hôm đó, trước khi Joseph nhập viện, các tin nhắn đã được gửi từ điện thoại của anh đến điện thoại của Sarah. Trong đó có bằng lái xe, ảnh cưới, thông tin tài khoản ngân hàng và mã khóa Apple Legacy Contact của Joseph, cho phép Sarah truy cập dữ liệu điện thoại trong trường hợp anh qua đời. Điều này khiến Sarah bị nghi đã chuẩn bị trước cho cái chết của chồng và muốn chiếm quyền kiểm soát dữ liệu kỹ thuật số ngay khi chồng đang hấp hối.

Quá khứ đen tối

Giữa cuộc điều tra về cái chết của Joseph, nhà chức trách đào sâu vào quá khứ đầy biến động của Sarah. Họ phát hiện đây không phải lần đầu tiên một người thân cận với Sarah chết bất thường.

Ly hôn và bi kịch đã đeo bám cựu trung sĩ quân đội 48 tuổi trong nhiều năm. Hai cuộc hôn nhân đầu tiên của cô kết thúc chỉ sau vài năm. Cô có bốn con với chồng thứ ba, Christopher Donohue, nhưng gia đình nhỏ tan vỡ vào năm 2017. Cũng trong năm đó, Sarah đính hôn với David Bragg.

Nhưng vào ngày 9/5/2018, Sarah gọi 911. Khi cảnh sát đến, David đã chết. Sarah kể rằng họ cãi vã gay gắt về quyền thăm con của người chồng thứ ba. Cô nói rất sợ hãi nên đã lấy hai khẩu súng rồi đi vào nhà để thu dọn đồ đạc.

Sarah cho biết David, 43 tuổi, chộp lấy một khẩu súng và bắn cô, trúng trần nhà. Cô bắn trả khiến hôn phu tử vong. Dù việc Sarah tự trang bị hai khẩu súng và quay trở lại trong nhà thay vì bỏ đi nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra và hành động này được ghi nhận là tự vệ.

Khoảng một năm sau, Sarah kết hôn với David George. Năm 2021, chồng cũ Christopher yêu cầu tòa ban lệnh cấm Sarah tiếp cận vì tin rằng cô đang âm mưu thao túng David George giết vợ mới của anh ta, nhằm khiến Christopher không còn tâm trí tranh giành quyền nuôi con.

Cuối 2021, Sarah và David George chia tay. Cô gặp Joseph trên mạng và kết hôn vào tháng 2/2022. Nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, đã có những dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của họ gặp trục trặc.

Sarah nói với bạn bè rằng Joseph là "cơn ác mộng" và đang nghĩ đến việc kết thúc nó, trong khi Joseph cũng nói với người thân rằng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân bất ổn.

Nhà của Joseph - Sarah Hartsfield ở Beach City, Texas. Ảnh: Chambers County Sheriff's Office

'Những con ruồi trong bẫy'

Ngày 3/2/2023, Sarah bị buộc tội giết người cấp độ một. Cô không nhận tội và bị giam giữ với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD.

Bốn người chồng của Sarah cho biết tất cả họ đều bị Sarah gây rắc rối trong những năm qua, một số thừa nhận bị cô đe dọa.

Phiên tòa xét xử bắt đầu vào tháng 9/2025 dành nhiều thời gian để xem xét quá khứ của Sarah, bao gồm vụ bắn chết vị hôn phu năm 2018 và âm mưu giết vợ mới của người chồng thứ ba. Ngoài ra còn có một vụ phóng hỏa xảy ra vào năm 2014, Sarah được cho là vô cùng tức giận vì bà tặng nhà cho anh trai nên đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà.

Tất cả cáo buộc đều bị luật sư của Sarah bác bỏ, cô không bị buộc tội trong những vụ án đó.

Trong vụ giết người, công tố viên đã lồng ghép thông tin về nhiều cuộc hôn nhân và mối quan hệ trước đó của Sarah để tạo nên một mô hình lặp lại về "sự hủy diệt" và "kiểm soát" đối với những người đàn ông trong đời cô.

Trước tòa, các con của Sarah làm chứng về tuổi thơ bị mẹ bạo hành về thể xác và tinh thần, bao gồm những lời đe dọa và hành vi kiểm soát, ngăn cấm họ nói chuyện với bố ruột. Qua đó, công tố viên muốn chứng minh khía cạnh tàn nhẫn trong tính cách của Sarah, mô tả cô là "thù dai", "toan tính" và "thao túng".

Jeannie, em gái Joseph, làm chứng rằng vài tuần trước khi qua đời, Joseph nói rằng cuộc hôn nhân của mình đang trở nên tồi tệ và muốn rời xa Sarah. "Anh ấy nói rằng lo lắng vợ sẽ giết mình trong lúc ngủ", Jeannie khai trước tòa. Cô cho biết đã cố hết sức ngăn anh trai quay lại khi hai người trò chuyện chỉ vài ngày trước khi Joseph nhập viện.

Bên công tố cho biết Sarah đã tiêm cho Joseph một liều insulin gây tử vong và trì hoãn việc gọi 911 trong nhiều giờ. "Quả là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi không ai có thể rời khỏi cô ta mà không phải chịu hậu quả", công tố viên nói.

Bên bào chữa cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Sarah đã tiêm insulin cho Joseph, rất có thể người chồng đã tự gây ra cái chết. Vào thời điểm đó, Joseph đang dùng thuốc khiến anh nhạy cảm hơn với insulin và đã phải nhập viện ít nhất hai lần trong năm trước do các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường. Họ nói thêm rằng nguyên nhân tử vong được ghi nhận là chưa xác định, chứ không phải là một vụ giết người.

Ngày 8/10/2025, Sarah bị kết tội giết người cấp độ một và nhận án tù chung thân, đủ điều kiện được ân xá sau 30 năm.

Bên công tố nói Joseph là một con ruồi khác "mắc vào bẫy của Sarah". Sau vụ án này, cái chết của David Bragg vào năm 2018 đang được tái điều tra.

Tuệ Anh (theo Mirror, NBC, Click2Houston)