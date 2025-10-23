Mục tiêu 45% SME Việt bán hàng qua sàn thương mại điện tử

Chính phủ đặt mục tiêu doanh số thương mại điện tử tăng trưởng 15-20% mỗi năm, với khoảng 40-45% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn, đến năm 2030.

Nội dung được nêu trong Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2050, được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký phê duyệt ngày 21/10. Chiến lược đặt ra mục tiêu xây dựng thị trường bán lẻ hiện đại, gắn với xu thế thương mại điện tử, sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đa dạng hóa phương thức, mô hình, kêu gọi mọi thành phần kinh tế tham gia; kết nối giữa sản xuất, tiêu dùng, gia tăng sức mua; nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng Việt.

Theo mục tiêu đề ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) tăng bình quân 11-11,5% mỗi năm đến năm 2030.

Về thương mại điện tử, chiến lược định hướng phát triển nhanh. Doanh số thương mại điện tử tăng bình quân 15-20% mỗi năm, chiếm 15-20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước vào năm 2030. Tiếp đó, khoảng 40-45% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử. Xa hơn, đến 2050, mục tiêu của Chính phủ là thương mại điện tử chiếm 25-30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng dịch vụ cả nước. Hơn 70% SME tham gia các sàn thương mại điện tử.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu hoàn thiện chính sách và hạ tầng để phát triển thị trường, nhất là hạ tầng ở biên giới, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo...

Người dùng xem livestream bán hàng qua mạng xã hội. Ảnh: Thành Nguyễn

Để thực hiện các mục tiêu này, chiến lược đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Đầu tiên là hoàn thiện chính sách, thể chế để thúc đẩy bán lẻ, phù hợp với cam kết quốc tế. Cơ quan chức năng sẽ rà soát, cắt giảm các thủ tục để giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp, người dân; thay việc cấp giấy phép khuyến mại, kích cầu bằng hậu kiểm để khuyến khích doanh nghiệp ưu đãi cho hàng hóa.

Tiếp theo là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ, hạ tầng logistics xanh. Trong đó, Chính phủ dự kiến phân bổ vốn, triển khai mô hình chợ thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ; khuyến khích mở siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng trung tâm kho vận và phân phối tại các khu vực quan trọng như đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Trung du Bắc bộ để giảm chi phí logistics. Công nghệ như AI, Big Data, IoT, 3D, Blockchain, VR... ứng dụng trong bán lẻ đa kênh.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Giải pháp thứ ba là hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt, nhất là nhóm SME. Nhóm này có thể được hỗ trợ về vốn đầu tư, đào tạo nhân lực, năng lực ứng dụng công nghệ số. Doanh nghiệp cũng sẽ được kết nối tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, liên kết chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

Nhà nước dự kiến sẽ xây dựng các hàng rào kỹ thuật để đảm bảo hàng hóa trong nước tuân thủ tiêu chuẩn khi tham gia thị trường quốc tế.

Chính phủ dự kiến trình thông qua Luật về Thương mại điện tử để tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa trên các sàn; xây dựng nền tảng thương mại điện tử quốc gia, liên kết với các sàn hiện có như Lazada, Shopee, Sendo...

Đối với các doanh nghiệp bán lẻ, Chính phủ muốn nhóm này tăng cường liên kết, hình thành chuỗi các doanh nghiệp phân phối bán lẻ, tiêu thụ sản phẩm vùng miền; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo nhân sự. Với các hiệp hội, Chính phủ kỳ vọng họ đóng vai trò trung gian, kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý, thị trường tiêu thụ...

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 6,3 triệu tỷ đồng, tăng 9,0% so với năm 2023 (năm 2023 tăng 9,4%), nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 5,9%.

Còn trong 9 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước 5,17 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2024, nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 7,2%.

Với thương mại điện tử, Bộ Công thương cho biết trong 8 tháng đầu năm, thị trường B2C (doanh nghiệp bán cho người tiêu dùng) tăng 25-27%, cao hơn 3-7 điểm phần trăm so với dự kiến. Với tốc độ này, mục tiêu 2025 được nâng lên 25,5%, thay cho kỳ vọng 20-22% hồi đầu năm. Các ngành FMCG, gia dụng - công nghệ, thời trang - phụ kiện dẫn dắt đà tăng trưởng.

Hoài Phương