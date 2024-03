Mùa Phục sinh vắng khách ở Jerusalem

Các cuộc rước Thánh giá trong tuần Thánh và lễ Phục sinh tại Jerusalem vốn thu hút hàng nghìn khách quốc tế, năm nay vắng bóng du khách vì chiến sự ở dải Gaza.

Trong ngày thứ sáu Tuần thánh (29/3), ba ngày trước lễ Phục sinh, hàng trăm tín đồ người Palestine tham gia cuộc rước kiệu theo truyền thống qua những bức tường đá vôi ở thành cổ Jerusalem.

Sự kiện này thường thu hút hàng nghìn khách quốc tế nhưng năm nay yên ắng lạ thường. Cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas ở Israel và cuộc chiến sau đó ở dải Gaza khiến thị trấn vắng bóng khách du lịch. Phần lớn những người có mặt trong sự kiện là dân địa phương.

Các tín đồ chủ yếu là người dân địa phương tham gia lễ rước vào ngày 29/3 trên Đường Thánh giá ở Jerusalem. Năm nay lễ rước chỉ có một nhóm nhỏ tham gia. Ảnh: AP

Một nhóm trinh sát trẻ người Palestine dẫn đầu cuộc rước trong ngày, đi dọc Đường Thánh giá Via Dolorosa (tại Vatican có mô phỏng lại con đường này và gọi là Via Crucis), con đường Chúa Jesus đã đi đến nơi bị đóng đinh. Trạm cuối của đám rước là bên trong nhà thờ Mộ Chúa, nơi các tín đồ tin rằng Chúa Jesus được an táng trước khi sống lại vào Lễ Phục sinh. Tại khu vực này ảnh hưởng của chiến sự hiện lên rõ ràng. Không có đám đông du khách xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ trong sân nhà thờ như trước kia. Lối đi trống trải và đoàn rước tiến vào trong nhà thờ dễ dàng.

Munira Kamar, một người dân ở Jerusalem cho biết "chờ đợi sự kiện này hằng năm" nhưng năm nay không thấy vui vì tình hình chiến sự tại dải Gaza vẫn đang diễn ra.

Bất chấp đám đông thưa thớt, những người chủ cửa hàng vẫn cố gắng mở cửa đón du khách ghé mua đồ lưu niệm. Lượng người mua rất ít. "Lễ Phục sinh năm ngoái và năm ngay khác nhau như đêm và ngày. Không có ai ở đây cả. Hầu hết là dân địa phương", Fayaz Dakkak, một chủ cửa hàng người Palestine nói. Gia đình anh đã mở cửa hàng này để buôn bán từ năm 1942 và mọi năm đều kín khách; người lớn vui vẻ còn trẻ nhỏ háo hức.

Một vài khách du lịch dũng cảm tới Jerusalem dịp này. Carmen Ros, một luật sư sống ở thị trấn đã cố gắng lôi kéo nhóm khách từ Tây Ban Nha đến đây bằng tour du lịch hành hương. Cả nhóm đứng nghỉ ngơi dưới bóng râm bên ngoài nhà thờ. Ros nói ban đầu các du khách tỏ ra lo lắng vì tình hình chiến sự nên cô phải trấn an họ. "Chúng tôi ở gần dải Gaza nhưng người Công giáo không phải là mục tiêu của khủng bố", Ros nói.

Sơ Harriet Kabaije, một người hành hương từ Uganda đến Jerusalem cách đây ba tuần để sống trong một tu viện, đang cầu nguyện cho người dân trên dải Gaza. Kabaije tin rằng hòa bình sẽ sớm trở lại nơi này. "Người dân ở Gaza đang rất đau khổ. Chúng tôi cầu nguyện cho họ và cho hòa bình ở vùng đất này", sơ nói.

Anh Minh (Theo AP, LAT)