'Mưa' minigame, quà tặng đón khách dự iContent 2024

15 gian hàng tại triển lãm tổ chức loạt mini game, tặng hàng trăm phần quà cùng cơ hội giao lưu các nhà sáng tạo nội dung, ngày 30/11.

Ngày hội sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 lần đầu diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM với loạt hoạt động sôi nổi. Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp báo VnExpress tổ chức, nhằm vinh danh các cá nhân và tổ chức xuất sắc trong lĩnh vực nội dung số.

Sự kiện mở cửa từ 9h với không gian triển lãm rộng 15.000 m2, quy tụ 15 gian hàng của các thương hiệu và nền tảng hàng đầu như Unilever, Meta, TikTok, Vinamilk... Khu vực tương tác tạo không gian để khách tham dự giao lưu với các nhà sáng tạo, trải nghiệm sản phẩm, tham gia photobooth và nhận quà tặng. Nhiều tiktoker như Simon, Kirito (kênh Halagroup), nhóm Bgbandgangz mang đến phần trình diễn, nhảy sáng tạo, giao lưu khán giả, khuấy động không khí.

Hầu hết gian hàng đều chuẩn bị sẵn những món quà dành tặng khách tham quan. Nơi đây diễn ra loạt minigame thú vị, giúp người chơi có thêm kiến thức về công việc sáng tạo trên mạng xã hội, vừa có những giây phút thư giãn cuối tuần.

Đơn cử - Unilever một trong những tên tuổi lớn nhất tại ngành hàng tiêu dùng, mang đến nhiều hoạt động tương tác thú vị. Doanh nghiệp mang tới ngày hội hơn 1.900 sản phẩm thuộc các thương hiệu Lifebuoy, Dove, P/S, Closeup, Axe, Simple, Vaseline, Pond's, Clear, OMO để dành tặng khách tham quan.

Còn tại gian hàng của Meta, khách tham quan có thể check-in chụp ảnh với tay cầm emoji, sau đó có thể lấy file GIF hoặc ảnh kiểu Hàn Quốc mang về làm kỷ niệm. Khi post hình ảnh lên facebook kèm hagtag #Meta + #VietnamiContent, người chơi sẽ nhận được một món quà bí mật. Đại diện Meta cho biết đơn vị đã chuẩn bị nhiều cốc nước, bình nước có in logo Meta để dành tặng những khách tham quan may mắn.

Các món quà từ Meta. Ảnh: Meta

Đến với Wind Media, khi chơi trò "Who are you" (check-in bằng cách vẽ lại tóc và cảm xúc của mình lên một gương mặt trống có sẵn trên bảng), người chơi sẽ có cơ hội nhận một túi vải. Còn phần thưởng dành cho người thành công trong trò chơi "Emotional Pieces" (lật các lá bài in hình các nền tảng và biểu cảm của Meta) là chiếc ống kính marco.

Idol Việt mang đến triển lãm trò chơi "Đua vịt" với phần thưởng cho người chiến thắng là một chiếc đèn trợ sáng cho điện thoại. Cũng tại gian hàng của đơn vị này, khách tham quan sẽ được hướng dẫn quay một clip và đăng lên trang cá nhân, đồng thời có cơ hội nhận chai nước độc quyền từ Idol Việt.

Ban Media, Tập đoàn truyền thông công nghệ MCV, Theanh28, TCN Vietnam Idol đều tiết lộ có nhiều minigame và quà tặng cho người chơi may mắn. Trong khi đó, Vinamilk tiếp sức khách tham quan bằng món quà là những sản phẩm sữa.

Bên cạnh các gian hàng của các nền tảng số, các đơn vị quản lý đào tạo KOLs, các kênh lớn hay các nhãn hàng đã và đang hợp tác cùng các nhà sáng tạo nội dung, ban tổ chức còn dành một gian hàng để cùng nhìn lại một thập kỷ của ngành sáng tạo nội dung số tại Việt Nam. Khu vực này điểm mặt những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội đã đặt nền móng cho ngành sáng tạo nội dung số từ những ngày đầu cho đến nay.

Một gian hàng không thể không nhắc đến Mini Contest Content Creative Marathon 24h. Gian hàng tương tác này trang bị các thiết bị như máy quay, máy ảnh để sản xuất nội dung giải trí (hát, nhảy, biến hình...) trực tiếp dành cho các khán giả tại sự kiện, đăng tải lên trang của ban tổ chức (hoặc trang cá nhân) để khán giả bình chọn và lựa ra top các bài thi hay nhất.

Phối cảnh không gian sự kiện, khu vực các gian hàng nằm chính giữa, trước sân khấu. Ảnh: BTC

Ngày hội Nhà sáng tạo nội dung số - Vietnam iContent 2024 diễn ra từ 9h30 đến 22h ngày 30/11 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM với nhiều hoạt động xoay quanh lĩnh vực sáng tạo nội dung trên các nền tảng.

Vietnam iContent 2024 nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các nhà sáng tạo. Bên cạnh các hoạt động trao giải, iContent còn có những buổi hội thảo chuyên đề, trình diễn sản phẩm sáng tạo và không gian giao lưu mở rộng.

Hoàng Anh