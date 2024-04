Một thập kỷ bóng đá Việt Nam áp đảo Malaysia

10 năm qua, Việt Nam không thua Malaysia trong 15 trận ở cấp đội tuyển quốc gia và U23, thậm chí thắng đến 14 lần và hòa một.

Trên sân Mỹ Đình gần 10 năm trước, hàng chục nghìn khán giả im bặt khi chứng kiến lưới thủ môn Trần Nguyên Mạnh rung lên lần thứ tư chỉ trong hiệp một, còn đội tuyển Việt Nam bị Malaysia dẫn ngược 5-3 tại bán kết lượt về AFF Cup 2014. Nhưng có lẽ không nhiều người nghĩ rằng bàn thắng của Shukor Adan năm đó là cơn đau cuối cùng của đội tuyển trước Malaysia trong 10 năm tiếp theo.

Khoảng hơn 10 năm trước đó, Malaysia cũng nhiều lần khiến Việt Nam ôm hận, như chiến thắng 3-0 trong trận tranh HC đồng Tiger Cup 2000, 1-0 ở chung kết SEA Games 2009 tại Lào, 2-0 tại bán kết AFF Cup 2010, hay 2-1 tại vòng bảng SEA Games 2013. Cùng với Thái Lan và Indonesia, Malaysia vẫn là đối thủ khó chịu và có thể gieo rắc khó khăn cho Việt Nam trên mọi đấu trường.

Tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa chuồi người cướp bóng từ cầu thủ Malaysia, trong trận trên sân Khalifa International, thành phố Al Rayyan, Qatar, lượt hai bảng D U23 châu Á ngày 20/4/2024. Ảnh: AFC

Nhưng trong 10 năm qua, Việt Nam trở thành nỗi sợ với Malaysia. Trong tám trận hệ đội tuyển, Việt Nam thắng bảy và hòa một trước đối thủ này. Trong đó, có bảy trận diễn ra dưới trướng HLV Park Hang-seo, một trận thời Nguyễn Hữu Thắng.

Ở cấp U23, Việt Nam toàn thắng bảy trận gần đây trước Malaysia, gần nhất là kết quả 2-0 tại lượt hai bảng D U23 châu Á 2024 ở Qatar. Chiến thắng đó giúp Việt Nam vào tứ kết, còn Malaysia bị loại trước một lượt đấu. Dẫn U23 Việt Nam thời này trải dài từ HLV Hoàng Văn Phúc, Toshiya Miura (hai trận), Park Hang-seo, Gong Oh-kyun, Philippe Troussier đến Hoàng Anh Tuấn (hai trận).

Trong 15 trận đối đầu thời này, Việt Nam ghi tới 35 bàn, chỉ thủng lưới 8 lần. Dù phong độ của đội có lúc thăng trầm, chiến thắng trước Malaysia luôn được đảm bảo.

Việt Nam 2-0 Malaysia Diễn biến chính trận Việt Nam 2-0 Malaysia ở U23 châu Á 2024.

Malaysia cũng không hẳn đã sa sút so với 10 năm trước. Theo bảng FIFA tháng 4/2014, họ đứng vị trí 142 thế giới, thấp hơn bốn bậc so với hiện tại. Còn Việt Nam thời đó đứng thứ 116, thấp hơn chỉ một bậc so với lúc này.

Trong 10 năm qua, Malaysia cũng nhiều lần gây bất ngờ, như thắng cả bốn trận trước Thái Lan và Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, loại Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018, hay vào tứ kết U23 châu Á 2018 với trận thắng Arab Saudi. Nhưng mỗi khi gặp Việt Nam, Malaysia lại thất bại dù có những trận họ tạo ra nhiều cơ hội hơn như cuộc so tài hôm qua 20/4.

Tiếp tục gieo sầu cho Malaysia chưa phải là mục tiêu cuối cùng của thầy trò Hoàng Anh Tuấn, khi đội vẫn còn cách suất dự Olympic hai trận nữa, không tính lượt cuối mang tính thủ tục với Uzbekistan ngày 23/4. Đội buộc phải thắng lượt cuối nếu muốn đứng đầu bảng, có khả năng tránh được Arab Saudi tại tứ kết. Đây là đối thủ Việt Nam chưa từng thắng được dù ở cấp độ đội tuyển quốc gia hay U23.

Xuân Bình