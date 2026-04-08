Mỗi thửa đất sẽ có mã định danh duy nhất, tích hợp tọa độ quốc tế

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành quy định kỹ thuật về mã định danh thửa đất, lần đầu chuẩn hóa việc gán mã duy nhất cho từng thửa.

Theo quy định, mã định danh thửa đất là một dãy ký tự được thiết lập theo cấu trúc thống nhất, phản ánh các thông tin cơ bản như đơn vị hành chính, tờ bản đồ và số thứ tự thửa đất. Mỗi thửa đất chỉ được cấp một mã duy nhất và sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ quá trình đăng ký, cấp giấy chứng nhận, chỉnh lý biến động và quản lý hồ sơ.

Quy định cũng thiết lập quy trình xây dựng mã định danh thửa đất thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trước hết, cơ quan chuyên môn thu thập, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào như bản đồ địa chính, kết quả đo đạc, hồ sơ đăng ký đất đai; sau đó lập hoặc chỉnh lý bản đồ để xác định ranh giới, diện tích, vị trí từng thửa. Từ các thông tin này, hệ thống sẽ sinh mã định danh theo cấu trúc quy định, đảm bảo không trùng lặp trước khi kiểm tra, nghiệm thu và cập nhật vào cơ sở dữ liệu địa chính.

Sau khi được cấp, mã định danh đóng vai trò "chìa khóa" liên kết toàn bộ thông tin pháp lý của thửa đất như chủ sử dụng, mục đích, thời hạn và lịch sử biến động.

Trong định hướng áp dụng thời gian tới, mã định danh thửa đất sẽ được tích hợp thêm yếu tố tọa độ địa lý theo chuẩn quốc tế. Cụ thể, mỗi thửa đất không chỉ gắn với thông tin hành chính mà còn liên kết với tọa độ không gian (kinh độ, vĩ độ) theo các hệ quy chiếu toàn cầu như WGS84, giúp xác định chính xác vị trí thửa đất trên bản đồ số.

Việc bổ sung tọa độ địa lý giúp mã định danh có thể định vị trực tiếp trên nền tảng số, hỗ trợ hiển thị trên bản đồ trực tuyến, hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các nền tảng quản lý đất đai hiện đại. Nhờ đó, cơ quan quản lý có thể theo dõi biến động đất đai theo không gian, còn người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin thửa đất một cách trực quan.

Trong dài hạn, mã định danh thửa đất tích hợp tọa độ sẽ cho phép kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác như quy hoạch, xây dựng, giao thông, thuế... hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất. Đây cũng là nền tảng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử liên quan đến đất đai.

Trong quá trình sử dụng, khi phát sinh biến động như tách thửa, hợp thửa hoặc thay đổi thông tin, mã định danh sẽ được cập nhật theo nguyên tắc kế thừa; các thửa mới được cấp mã mới nhưng vẫn lưu vết liên kết với mã cũ để đảm bảo truy xuất lịch sử.

Việc chuẩn hóa mã định danh thửa đất, đặc biệt khi gắn với tọa độ địa lý quốc tế, được kỳ vọng khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho quản lý đất đai minh bạch, hiện đại và số hóa toàn diện.

Gia Chính