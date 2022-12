MobiFone đóng góp hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia

MobiFone phát triển nền tảng giáo dục số, họp trực tuyến thế hệ mới, du lịch thông minh, góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng ban Công nghệ Thông tin Tổng công ty Viễn thông MobiFone tham gia Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 (VFTE 2022). Mở đầu phiên thảo luận chiều, ông Huy mang đến nhiều chia sẻ về doanh nghiệp, nền tảng chuyển đổi số quốc gia của MobiFone và đưa ra những đề xuất với Chính phủ.

Ông Nguyễn Tuấn Huy nói về các dịch vụ số của đơn vị. Ảnh: Đình Tùng

Theo ông Huy, MobiFone là công ty công nghệ có uy tín với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, thực hiện các giải pháp công nghệ thông tin "may đo" theo nhu cầu khách hàng. Bên cạnh hạ tầng số truyền thông, doanh nghiệp còn cung cấp nội dung số, giải pháp số. Đơn vị có kinh nghiệm triển khai hỗ trợ khối khách hàng Chính phủ và doanh nghiệp như TKV, VinaFood, Vinataba, Vingroup, Vinafor...

Các sản phẩm của doanh nghiệp có hơn 50.000 khách hàng tin dùng, cung cấp sản phẩm công nghệ cho 35/63 sở thông tin và truyền thông, ký kết hợp tác chiến lược với nhiều tỉnh thành...

Một số nền tảng chuyển đổi số quốc gia nổi bật của MobiFone:

MobiEdu: Hệ sinh thái giáo dục số toàn diện cho người dạy, học, doanh nghiệp với khoảng 90.000 người dùng. Nền tảng còn được cung cấp cho Lào.

"Đây là lần đầu tiên công ty cung cấp sản phẩm cho một quốc gia khác", ông Huy nói.

Nền tảng giáo dục số MobiEdu tích hợp All in one (tất cả trong một) với cổng khóa học, cổng giải pháp và cổng thi. Hệ thống giúp người học, người dạy, người quản lý đều có thể tìm thấy giải pháp, học liệu, nội dung phù hợp,đúng nghĩa nền tảng chuyển đổi số quốc gia.

Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới: Hệ thống có thể đáp ứng 300 điểm cầu mở camera ở phòng họp thường, hơn 1.000 điểm cầu cùng tham gia với phòng họp webinar. Đặc biệt, không hạn chế số lượng cuộc họp tại một thời điểm. Sản phẩm hỗ trợ tích hợp, tương thích với hệ thống hội nghị truyền hình kết nối từ Chính phủ đến cấp xã.

Nền tảng du lịch thông minh: Sản phẩm hướng tới khách du lịch, nhà quản lý, đối tác. Cụ thể, nền tảng có thể số hóa các điểm du lịch, dịch vụ hướng dẫn viên du lịch ảo với nhiều thứ tiếng, giọng điệu khác nhau, phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng.

Khép lại, ông Huy đưa ra những đề xuất với Chính phủ. Bên cạnh chính sách về nhân lực, ông kỳ vọng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ kết nối để giúp doanh nghiệp có cơ hội triển khai nền tảng chuyển đổi số tới nhiều bộ ngành, doanh nghiệp trên toàn quốc. Từ đó, nền tảng chuyển đổi số quốc gia sẽ lan tỏa hơn.

Ông Huy tham gia đối thoại sau phần trình bày tham luận. Ảnh: Đình Tùng

Sau phần tham luận, đại diện MobiFone tham gia đối thoại trực tiếp cùng lãnh đạo các công ty, bộ ngành, xoay quanh chủ đề nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Câu hỏi gửi đến đại diện công ty: "MobiFone là doanh nghiệp nhà nước cần Chính phủ hỗ trợ gì?". Trả lời, ông Huy cho biết đơn vị đang chuyển từ nhà mạng sang nhà cung cấp dịch vụ số. Vấn đề khó khăn nhất là nhân sự. Bởi chuyển đổi số đang là vấn đề cấp bách, thu hút nhân lực nên doanh nghiệp khó khăn trong tuyển dụng.

Năm nay, MobiFone đặt mục tiêu chuyển 200 nhân sự công nghệ thông tin nhưng chưa đạt chỉ tiêu. "Muốn phát triển công nghệ cần nhân lực. Nếu không có con người tốt thì khó có sản phẩm tốt", ông Huy nói.

Tham khảo bài học từ Hàn Quốc, họ kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu để tìm kiếm nhân lực. Do đó, cần có sự kết nối giữa các bên, từ doanh nghiệp, trường đại học... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp không cần hỗ trợ chi phí nhưng cần hỗ trợ kết nối, học tập kinh nghiệm. Ví dụ như Singapore, các chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn, giúp đỡ các doanh nghiệp sử dụng nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Sự kết nối này cực kỳ quan trọng trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số.

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2022 (VFTE 2022). Chủ đề của diễn đàn xoay quanh "Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu".

Chương trình thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Ở năm thứ tư, VFTE 2022 hướng tới thúc đẩy quá trình triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia với mục tiêu kép: phát triển đồng bộ ba trụ cột - Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Minh Tú