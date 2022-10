Mở hộp iPhone 14 Plus tại Việt Nam

iPhone 14 Plus được bán ra tại thị trường quốc tế ngày 7/10 và được mang về Việt Nam cùng ngày. Dù là sản phẩm mới, 14 Plus không thu hút được người dùng. Model này sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam ngày 14/10 với giá khởi điểm 27,5 triệu đồng. Các đơn vị bán hàng xách tay cho biết dòng iPhone 14 tiêu chuẩn năm nay rất kén khách do không có nhiều khác biệt so với thế thệ trước, còn bản Plus lại chưa thể cạnh tranh với iPhone 13 Pro Max.