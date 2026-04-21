Mô hình sinh thái tái sinh tại Cần Giờ

Từ nền tảng rừng ngập mặn và hệ sinh thái ven biển, Cần Giờ định hướng theo mô hình đô thị sinh thái - tái sinh, mở ra kỳ vọng hình thành một cực tăng trưởng mới cho TP HCM.

Cần Giờ được biết đến như vùng sinh thái ven biển đặc trưng của TP HCM, mang đặc trưng riêng với rừng, sông rạch, bãi bồi và biển đan xen trong hệ sinh thái liên hoàn. Chính nền tảng này tạo nên giá trị khác biệt cho khu vực, không chỉ ở khía cạnh môi trường, còn ở khả năng mở ra hướng phát triển đô thị mới, trong đó tăng trưởng không tách rời bảo tồn tự nhiên.

Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Tái sinh - tư duy đô thị tương lai

Một số chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng chịu áp lực về mật độ dân cư, hạ tầng và chất lượng môi trường, câu chuyện phát triển hôm nay không còn dừng ở việc mở rộng không gian xây dựng. Đô thị của tương lai cần đáp ứng nhu cầu ở, dịch vụ và kinh tế, mà vẫn giữ được nền tảng sinh thái để bảo đảm chất lượng sống lâu dài. Từ đó, xu hướng phát triển mới bắt đầu hình thành: đô thị không thay thế thiên nhiên, mà phát triển cùng thiên nhiên, thậm chí góp phần phục hồi và nâng cấp hệ sinh thái hiện hữu.

Các chuyên gia cũng ghi nhận đô thị theo hướng "tái sinh" dần trở thành xu hướng tại nhiều quốc gia. Nhiều hình mẫu trên thế giới như đảo nhân tạo Palm Jumeirah (Dubai), Marina Bay Sands (Singapore) hình thành những kỳ quan kiến trúc, trở thành biểu tượng du lịch hấp dẫn bậc nhất thế giới, tạo cú hích kinh tế quốc gia.

Tại Việt Nam, Cần Giờ là một trong "điểm đến vàng" của mô hình đô thị này. Giá trị cốt lõi của Cần Giờ nằm ở cấu trúc tự nhiên hiếm có. Rừng ngập mặn góp phần điều hòa khí hậu, hấp thụ carbon, chắn gió và giảm tác động của xâm nhập mặn. Hệ thống sông rạch hỗ trợ lưu thông nước, nuôi dưỡng đa dạng sinh học và tạo ra lớp đệm tự nhiên cho toàn khu vực. Bãi bồi ven biển đóng vai trò giữ đất, ổn định địa hình và bảo vệ đường bờ. Khi kết hợp với nhau, các yếu tố này tạo nên môi trường sinh thái có giá trị lớn đối với cả tự nhiên lẫn đời sống con người.

Ở góc độ an cư, hệ sinh thái tự nhiên tạo ra chất lượng sống khác biệt. Không gian có nhiều cây xanh, mặt nước và độ mở lớn thường đem lại cảm giác dễ chịu, cân bằng. Đây cũng là lý do các khu vực ven biển gắn với hệ sinh thái tự nhiên ngày càng được quan tâm, không chỉ như điểm đến du lịch mà còn trở thành chốn an cư lâu dài.

Khi được phát triển trong định hướng sinh thái - tái sinh, đô thị tại Cần Giờ được quy hoạch như một phần của môi trường tự nhiên, giúp bảo tồn những giá trị thiên nhiên đồng thời mở ra một điểm đến độc đáo tầm khu vực.

Cực tăng trưởng mới cho du lịch TP HCM

Từ tầm nhìn này, tháng 4/2025, Vinhomes Green Paradise chính thức khởi công, trở thành một trong những siêu đô thị vừa kiến tạo chuẩn mực mới về ESG Living, vừa đánh dấu trên bản đồ thế giới một "thành phố thiên đường" về nghỉ dưỡng và du lịch.

Phối cảnh siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Vinhomes Green Paradise hướng tới mô hình xanh - thông minh - sinh thái - tái sinh. Đô thị được phát triển để đạt chứng chỉ xanh BREEAM Communities - một trong những chứng chỉ quốc tế khắt khe và uy tín hàng đầu thế giới cho quy hoạch, phát triển đô thị bền vững, cùng Tiêu chuẩn quốc gia ISO 37122 về phát triển đô thị thông minh.

Đơn vị cho biết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, chú trọng bảo tồn và tái sinh các hệ động thực vật thiên nhiên trong quá trình xây dựng, phát triển. Được tư vấn bởi Tập đoàn tư vấn quản lý quốc tế Boston Consulting Group, quy hoạch, thiết kế đô thị đều tuân thủ các tiêu chí như: thân thiện với môi trường, hòa hợp với thiên nhiên.

Điểm nhấn đầu tiên của dự án nằm ở quy hoạch mật độ thấp, khi phần lớn diện tích được ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và không gian mở, áp lực xây dựng lên nền sinh thái tự nhiên sẽ giảm đi đáng kể. Cách tổ chức này cũng cho phép đô thị có thêm khoảng đệm, vừa hỗ trợ thông gió, điều hòa vi khí hậu, vừa tạo ra môi trường sống dễ chịu hơn cho cư dân.

Cùng với đó là định hướng phát triển hạ tầng xanh. Thay vì chỉ tập trung vào hạ tầng phục vụ xây dựng và lưu thông, mô hình đặt trọng tâm vào những giải pháp có thể hỗ trợ cân bằng môi trường như hồ điều hòa, tái sử dụng nước, mặt lát thấm nước hay vật liệu thân thiện hơn với tự nhiên.

Một lớp quan trọng khác là năng lượng và giao thông. Đô thị ven biển thế hệ mới không chỉ cần đẹp hay có nhiều cây xanh, mà còn phải giảm được tác động phát thải trong quá trình vận hành. Vì vậy, định hướng sử dụng điện, năng lượng tái tạo và các phương tiện giao thông ít phát thải trở thành một phần trong logic phát triển.

Vinhomes Green Paradise tối ưu năng lượng, nước, 100% sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng pin dự phòng thay thế toàn bộ máy phát điện sử dụng nhiên liệu xăng dầu. Quá trình xây dựng ưu tiên sử dụng vật liệu tái chế.

Hạ tầng giao thông xanh với 100% phương tiện xanh trong phạm vi khu đô thị (xe tải, xe cứu hỏa, cano điện...), xử lý rác thải công nghệ cao, tái chế và tuần hoàn nước. Đơn vị cũng thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, giảm phát thải, theo dõi dấu chân carbon và đặc biệt là phát triển đô thị.

Vingroup sẽ đầu tư phát triển hệ thống năng lượng điện gió trên biển Cần Giờ nằm cách bờ 3-14km, ứng dụng công nghệ tiên tiến với những tiêu chuẩn cao nhất, khai thác tối đa sức gió tự nhiên để cung cấp nguồn điện xanh, góp phần bảo vệ hệ sinh thái, giảm phát thải carbon, mở ra tương lai xanh cho cả khu vực.

Khi hạ tầng xanh được kết hợp với giao thông xanh và năng lượng sạch, mô hình đô thị sẽ tiến thêm một bước từ "ít tác động hơn" sang "vận hành theo hướng bền vững hơn".

Tiện ích gắn liền thiên nhiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Công nghệ cũng là một phần quan trọng trong cách tiếp cận này. Công nghệ giúp theo dõi tiêu thụ năng lượng, giám sát môi trường, tối ưu giao thông và cảnh báo rủi ro. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ được cải thiện và trải nghiệm sống của cư dân được nâng cao. Khái niệm "đô thị sinh thái" vì vậy không dừng ở hình thức bên ngoài, mà thể hiện rõ trong cách đô thị vận hành.

Ở góc nhìn rộng hơn, Cần Giờ cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy phát triển đô thị, từ bảo tồn sang tái sinh. Thiên nhiên không chỉ được giữ lại, mà được phục hồi và tích hợp vào quá trình phát triển, mở ra khả năng để đô thị và hệ sinh thái cùng tồn tại trong cấu trúc bền vững.

Ngoài định hướng bảo tồn sinh thái, Vinhomes Green Paradise còn trở thành điểm đến mang tầm khu vực, tái cấu trúc hành trình du lịch miền Nam. Nơi đây sẽ có VinWonders diện tích khoảng 122 ha với gần 200 trò chơi, nhà hát Blue Wave, Vinmec tư vấn bởi Cleveland Clinic nâng tầm du lịch y tế, VinPearl Themed Hotel với chuỗi khách sạn tiêu chuẩn 5-6 sao.

Đánh giá điểm hấp dẫn của siêu đô thị này, ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc, Bộ phận quản lý cấp cao Savills TP HCM, nhận xét rằng hiện nay châu Á có rất nhiều dự án quy mô nhỏ dọc theo bờ biển ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là phải tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng để bạn có thể đạt được mức giá cao hơn (price premiums).

Ông nhận định rằng Cần Giờ là một ví dụ tuyệt vời - nơi du khách có mọi nhu cầu và tiện ích sẵn có, từ giáo dục, y tế, sức khỏe đến vui chơi giải trí, và trên hết là sự kết nối giao thông tuyệt vời. "Những yếu tố này đóng vai trò then chốt giúp dự án của Vingroup tại Cần Giờ nổi bật hoàn toàn so với các dự án khác", ông nói.

Hoàng Đan