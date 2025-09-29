Mở cổng nhận đề cử Tech Awards 2025

Chương trình bình chọn công nghệ Tech Awards 2025 có 17 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung và lần đầu cho phép các đơn vị tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ.

Trong năm thứ 13 tổ chức, Tech Awards 2025 có chủ đề Tech Up - Life Up, góp phần thúc đẩy vai trò ngày càng rõ nét của công nghệ trong việc nâng tầm chất lượng sống. Chương trình hướng đến những sản phẩm có tính ứng dụng cao, thông minh, thân thiện giúp người Việt sống tiện nghi hơn, khỏe mạnh hơn.

Giải thưởng năm nay sẽ bao gồm 4 nhóm nội dung. Trong đó, nhóm Phần mềm và ứng dụng gồm 4 hạng mục: Ứng dụng gọi xe xuất sắc, Ứng dụng thương mại điện tử xuất sắc, Ngân hàng số xuất sắc và Dịch vụ công được yêu thích nhất.

Nhóm Thiết bị gồm 6 giải: Điện thoại xuất sắc, Điện thoại dẫn đầu trào lưu; TV xuất sắc, TV phổ thông tốt nhất; Laptop xuất sắc; Phụ kiện công nghệ thông minh tốt nhất.

Ở nhóm Thương hiệu có 6 giải thưởng: Thương hiệu gia dụng của năm; Thương hiệu công nghệ của năm; Thương hiệu công nghệ Việt được yêu thích; Thương hiệu công nghệ sáng tạo; Thương hiệu công nghệ tiềm năng; Thương hiệu bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích.

Ngoài ra, chương trình cũng lần đầu bình chọn Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng.

Các đơn vị và độc giả có thể gửi đề cử từ nay đến hết tháng 10. Ban tổ chức sẽ chọn ra những hồ sơ phù hợp tiêu chí để bước vào vòng Sơ loại (18/11-8/12).

Gửi đề cử tại đây

Giao diện Tech Awards 2025.

Vòng Chung kết sẽ diễn ra ngày 11-31/12. Độc giả sẽ chấm điểm theo thang điểm từ 1 đến 3 hoặc từ 1 đến 5, tùy hạng mục. Song song, ban giám khảo đánh giá chi tiết dựa trên thiết kế, trải nghiệm và hiệu năng sản phẩm. Kết quả cuối cùng được tính theo tỷ lệ 40% bình chọn từ độc giả và 60% từ ban giám khảo.

Giải thưởng và chứng nhận sẽ được trao tại lễ trao giải Tech Awards 2025, tổ chức ở TP HCM ngày 8/1/2026.

2025 đánh dấu lần đầu Tech Awards mở cổng để các đơn vị tự ứng cử sản phẩm, dịch vụ ở vòng sơ loại. Trước đây, danh sách đề cử do ban tổ chức đề xuất. Cách làm mới này giúp giải thưởng không bỏ sót các gương mặt tiềm năng, đặc biệt từ những công ty khởi nghiệp hay thương hiệu ít tên tuổi.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Chương trình năm nay diễn ra với hai giai đoạn: Sản phẩm tôi yêu 2025 (tháng 7-11) và Bình chọn Công nghệ xuất sắc Tech Awards 2025 (tháng 11-12). Sản phẩm tôi yêu là chương trình khởi động cho Tech Awards, được tổ chức thường niên từ 2020 với kết quả hoàn toàn dựa trên số lượt bình chọn của độc giả.

Thái Anh