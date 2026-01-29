Hôm nay mở cổng đề cử Vietnam Game Awards 2026

Ban tổ chức Vietnam Game Awards 2026 bắt đầu nhận đề cử cho 21 hạng mục giải thưởng từ 15h hôm nay (29/1), hướng tới vinh danh các cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho ngành game.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Báo VnExpress và Liên minh Game Việt Nam phối hợp tổ chức.

Giải thưởng năm nay gồm 4 nhóm hạng mục chính.

Nhóm The Golden Galaxy vinh danh các game phát hành tại Việt Nam. Ban tổ chức sẽ trao các giải Game của năm, Game vượt thời gian, Nhà phát hành xuất sắc, Cộng đồng game được yêu thích nhất và Nhân vật game được yêu thích nhất.

Nhóm The Golden Sun dành riêng cho game Việt, gồm Game Việt của năm, Game indie xuất sắc, Thiết kế đồ họa/Gameplay xuất sắc, Game Việt thành công toàn cầu và Nhà phát triển xuất sắc.



Nhóm The Golden Star là hạng mục về thể thao điện tử, với các giải Bộ môn Thể thao điện tử xuất sắc, Đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc, Vận động viên thể thao điện tử xuất sắc và Giải đấu thể thao điện tử của năm.

Nhóm The Golden Gear vinh danh các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ game thủ như laptop, điện thoại, màn hình gaming, nhà mạng, kênh thanh toán hay đồ uống được yêu thích nhất.

Về điều kiện tham dự, các tựa game phải được cấp phép và phát hành tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ 25/2/2025 đến 29/1/2026.

Một số hạng mục đặc biệt có tiêu chí riêng. Game vượt thời gian, Game Việt thành công toàn cầu và Game Thể thao điện tử không giới hạn thời gian phát hành. Đối với giải Game indie Việt xuất sắc, sản phẩm phải được phát triển bởi cá nhân hoặc nhóm nhỏ (dưới 20 nhân sự).

Lộ trình giải thưởng sẽ qua 3 giai đoạn. Sau vòng Đề cử (29/1-25/2), các hồ sơ hợp lệ sẽ bước vào vòng Sơ loại (10/3-31/3). Kết quả vòng này dựa trên 50% điểm bình chọn từ độc giả và 50% đánh giá của hội đồng chuyên môn.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cho VTC và VNGGames đồng giải Nhà phát hành game xuất sắc của Game Awards 2025. Ảnh: Thanh Tùng

Ba hoặc năm đề cử có tổng điểm cao nhất sẽ được chọn vào vòng Chung kết (7/4-21/4). Tại đây, điểm số được tính theo tỷ lệ 70% từ Ban giám khảo và 30% từ cộng đồng. Riêng các hạng mục "được yêu thích nhất", kết quả phụ thuộc 100% vào lượt bình chọn của độc giả.

Vietnam Game Awards 2026 là điểm nhấn của Ngày hội Game Việt Nam (Vietnam GameVerse) 2026. Chuỗi hoạt động năm nay, với chủ đề "Do Local - Go Global" (Cùng nhau vươn ra biển lớn), thể hiện tham vọng của ngành game Việt trong việc nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và quảng bá thương hiệu "Make in Vietnam".

Sự kiện được kỳ vọng là cú hích đưa game Việt trở thành trụ cột của công nghiệp văn hóa hiện đại.

