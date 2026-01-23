Mở cổng bình chọn VĐV, HLV thể thao được yêu thích nhất năm

Độc giả có thể bình chọn cho các vận động viên, huấn luyện viên và đội thể thao tiêu biểu trên VnExpress từ 12h hôm nay (23/1) đến hết ngày 6/3.

Chương trình bình chọn "Vận động viên, Huấn luyện viên được yêu thích năm 2025" là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam. Sự kiện do Cục Thể dục Thể thao phối hợp cùng FPT Online tổ chức.

Danh sách đề cử và thành tích chuyên môn của vận động viên, huấn luyện viên, đội tuyển được công bố trên website. Độc giả tham gia bình chọn bằng cách đăng nhập tài khoản My VnE ID và lựa chọn các đề cử yêu thích. Mỗi hạng mục tối đa 05 đề cử.

Giao diện bình chọn hạng mục vận động viên. Ảnh chụp màn hình

"Mỗi lá phiếu là một lời ghi nhận từ công chúng dành cho những nỗ lực thi đấu, cống hiến và sức lan tỏa của các vận động viên, huấn luyện viên. Chương trình hướng tới tôn vinh thành tích, đồng thời đề cao tinh thần thể thao chân chính và hình ảnh tích cực", đại diện ban tổ chức cho biết.

Cuộc bầu chọn gồm 5 hạng mục. Căn cứ vào số phiếu bầu cao nhất và hợp lệ, ban tổ chức sẽ chọn ra: Vận động viên tiêu biểu được yêu thích (5 đề cử), Đội tuyển tiêu biểu được yêu thích (số lượng 5), Huấn luyện viên được yêu thích (số lượng 3), Vận động viên thể thao người khuyết tật được yêu thích (số lượng 3) và Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật được yêu thích (số lượng 3).

Ban tổ chức cho biết các đề cử thuộc diện vận động viên thi đấu nội dung cá nhân, vận động viên thi đấu đồng đội (từ 3 người trở lên) và đội tuyển thể thao quốc gia (môn tập thể) có thành tích xuất sắc tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức trong nước và quốc tế. Tiêu chuẩn bầu chọn nhấn mạnh kết quả chuyên môn trong năm, phẩm chất đạo đức, chấp hành pháp luật và điều lệ thi đấu, lối sống lành mạnh, phong cách thi đấu đẹp và khả năng lan tỏa tấm gương cho cộng đồng.

Với hạng mục huấn luyện viên, ban tổ chức ưu tiên những người trực tiếp huấn luyện các vận động viên, các đội tuyển thể thao đoạt thành tích xuất sắc tại các giải thuộc hệ thống thi đấu chính thức của quốc gia và quốc tế. Ở nhóm thể thao người khuyết tật, tiêu chí bầu chọn cũng tập trung vào thành tích được cơ quan quản lý thể thao công nhận, cùng hình ảnh, tinh thần và tác động tích cực đối với xã hội.

Giao diện bình chọn hạng mục đội thể thao. Ảnh chụp màn hình

Sau vòng bình chọn (23/1-6/3), Ban Tổ chức tổng hợp kết quả của từng hạng mục trên website và các phương tiện thông tin đại chúng. Lễ trao thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Chương trình do Trung tâm Thông tin - Truyền thông Thể dục Thể thao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, là hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam.

Hải Long