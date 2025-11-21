Mở cổng bình chọn Sơ loại Tech Awards 2025

Chương trình Bình chọn Công nghệ xuất sắc - Tech Awards 2025 chính thức diễn ra từ ngày 20/11 với 16 hạng mục, trong đó một số hạng mục mới.

Sau hoạt động khởi động Sản phẩm tôi yêu 2025 từ giữa tháng 7, Tech Awards 2025 bắt đầu bước vào giai đoạn bình chọn chính. Chương trình gồm ba giai đoạn: vòng Sơ loại (20/11-8/12), vòng Chung kết (11-31/12) và Lễ trao giải dự kiến tổ chức chiều 8/1/2026 tại TP HCM.

Tech Awards 2025 có 16 hạng mục, chia làm 4 nhóm nội dung gồm Ứng dụng (3 hạng mục), Thiết bị (6 hạng mục), Thương hiệu (6 hạng mục) và một hạng mục riêng cho Nhà sáng tạo nội dung chuyên về công nghệ.

Giao diện bình chọn vòng Sơ loại Tech Awards 2025. Ảnh: Bảo Lâm

Danh sách Sơ loại được ban tổ chức lựa chọn từ hơn 200 hồ sơ gửi về trong vòng đề cử, dựa trên các tiêu chí: Sản phẩm ra mắt trong năm 2025, phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam; tích hợp công nghệ mới, nổi bật, thể hiện xu hướng công nghệ của năm 2025 và dự báo khuynh hướng phát triển trong năm 2026. Riêng hạng mục Ứng dụng và Thương hiệu, chương trình không áp dụng tiêu chí về thời gian ra mắt, nhưng tập trung vào dấu ấn đạt được trong năm 2025.

Tại vòng Sơ loại, mỗi độc giả có thể bình chọn nhiều hạng mục, nhưng chỉ bình chọn một lần trong một hạng mục. Các đề cử nhận được số lượt đánh giá nhiều nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng Chung kết, diễn ra từ ngày 11/12.

Chương trình năm nay lần đầu bổ sung hạng mục Nhà sáng tạo nội dung công nghệ tiềm năng. Trong kỷ nguyên số, những cá nhân chia sẻ kiến thức, trải nghiệm và đánh giá công nghệ có ảnh hưởng lớn đến quyết định của người tiêu dùng, vì vậy ban tổ chức cho biết cần có một giải thưởng riêng để ghi nhận sự đóng góp của họ.

Một điểm mới khác của Tech Awards là lần đầu cho phép doanh nghiệp chủ động gửi đề cử sản phẩm, ứng dụng từ cuối tháng 9.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên của VnExpress từ năm 2012, dành cho các thương hiệu công nghệ nổi bật và các sản phẩm công nghệ được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh