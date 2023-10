Mở cổng bình chọn sản phẩm cuộc thi Data For Life 2023

Cổng bình chọn trực tuyến các giải pháp cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống - Data For Life 2023 sẽ kéo dài đến hết ngày 20/11.

Bình chọn trực tuyến các giải pháp, sản phẩm, ý tưởng là một hoạt động trong Vòng sơ khảo. Ngày 6/11, tại Trường Công nghệ Thông tin Truyền thông - Đại học Bác Khoa Hà Nội, 41 đội sẽ tham gia thuyết trình để chọn 10 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết. Các đội ở xa có thể đăng ký tham dự thuyết trình online. 5 đội có số điểm bình chọn cao nhất sẽ được cộng tối đa 10 điểm (trên thang điểm 100). Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 24/11.

Sau hơn hai tháng phát động, cuộc thi Data For Life 2023 thu hút gần 200 ý tưởng dự thi. Kết thúc vòng nhận hồ sơ trực tuyến ngày 30/9, 41 hồ sơ vào vòng sơ khảo (bình chọn trực tuyến).

Ban tổ chức cho biết, lần đầu tổ chức sự kiện ngoài các đơn vị công nghệ, cuộc thi còn thu hút sự tham gia của đa dạng đối tượng, như sinh viên, giáo viên, bộ ban ngành. Có hồ sơ mới dừng ở ý tưởng, nhưng cũng có nhiều giải pháp tương đối hoàn thiện, nếu hiện thực hóa thành công sẽ góp phần giải quyết các vấn đề thiết thực trong cuộc sống.

Là một trong những đội vào vòng bình chọn trực tuyến, Bus Dreamers mang đến giải pháp "Trạm dừng bus thông minh", giúp người già, trẻ em, người ít đi xe bus, du khách thuận tiện hơn khi theo dõi hành trình xe, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.

Tính năng sản phẩm của Bus thông minh. Ảnh: Bus Dreamers Một giải pháp khác đến từ BookWorm cũng gây ấn tượng với hội đồng ban giám khảo là WormTelehealth hỗ trợ khám chữa bệnh trực tuyến bằng AI. Ứng dụng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ khám chữa bệnh đông tây y dược cổ truyền trực tuyến giúp phân loại và giảm tải bệnh nhân tại bệnh viện công.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng gửi về cuộc thi phần mềm sử dụng căn cước công dân để quản lý ra vào. Phần mềm được xây dựng trên nền tảng website, lưu trữ trên Cloud, cho phép truy cập 24/24. Theo đó, giải pháp giúp quản lý danh mục, cổng ra vào cơ quan, biểu phí tính vé; đồng thời lưu trữ thông tin phương tiện người ra vào để tiện quản lý. Giải pháp "Hệ thống nhúng phát hiện và cảnh báo trạng thái bất thường của lái xe thông qua phân tích hình ảnh từ camera" và "Hệ thống nhận diện phương tiện và phân tích tai nạn (VDAAS)" cũng thu hút sự quan tâm của các giám khảo bởi có thể cảnh báo các va chạm giao thông trên đường.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2023) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức từ 7/8, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và Báo VnExpress.

Cuộc thi với mục tiêu thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế. Tổng giải thưởng dự kiến là 370 triệu đồng, trong đó giải nhất và giải nhì lần lượt là 200 triệu và 100 triệu đồng.

Nguyễn Phượng