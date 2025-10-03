Mở cổng bình chọn giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025

"Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng", người đại diện cho hay.

Năm thứ hai tổ chức, Vietnam iContent ghi nhận hơn 100 đề cử cho ba hạng mục, chia đều 11 giải.

Hạng mục Nhà sáng tạo số gồm 5 giải thưởng: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất. Nhóm này thu hút nhiều gương mặt trẻ, hoạt động năng nổ trên các nền tảng và có mức độ nhận diện cao như Khoai Lang Thang, Khánh Vy, Lê Dương Bảo Lâm, Jenny Huỳnh, H'Hen Niê, Châu Bùi...

Giao diện bình chọn hạng mục nhà sáng tạo số. Ảnh chụp màn hình

Hạng mục Sản phẩm số có bốn giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Chương trình truyền hình truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm. Đây là cuộc cạnh tranh của nhiều chương trình, show ăn khách như Gia đình Haha, Mái ấm gia đình Việt, Sao nhập ngũ, Chiến sĩ quả cảm, Em xinh say hi, Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng. Ban tổ chức ghi nhận sự góp mặt của nhiều cá nhân, chương trình, đơn vị đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội như Nuôi em, Sài Gòn Xanh, Hành trình ước mơ, Dự án Trạm Phóng Tương Lai, Hòa Minzy, Phong Bụi hay Vẽ hạnh phúc.

Sau vòng bình chọn (3-24/10), chung kết diễn ra từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

Giao diện bình chọn nhóm sản phẩm số. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ban tổ chức công bố 9 giám khảo có tầm ảnh hưởng ở đa lĩnh vực gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn; đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Lê Hoàng Nam; doanh nhân Lê Đăng Khoa (Shark Khoa); doanh nhân Bùi Quang Minh (Shark Minh Beta); ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp) cùng Unimedia Agency; ông Nguyễn Hữu Trí - diễn giả, nhà sáng lập Học viện kỹ năng Awaken Your Power (AYP). Phía VnExpress có hai nhà báo sẽ "cầm cân nảy mực" - Nguyễn Thị Hương Giang, ban Ngôi sao và Cao Xuân Tân, ban Giải trí.