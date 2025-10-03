Mở cổng bình chọn giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây
Vietnam iContent Awards 2025 mở cổng bình chọn để mọi người có thể chọn ra những nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng yêu thích từ 15h ngày 3/10 đến hết 24/10. Theo đại diện ban tổ chức, kết quả vòng bình chọn sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.
"Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng", người đại diện cho hay.
Năm thứ hai tổ chức, Vietnam iContent ghi nhận hơn 100 đề cử cho ba hạng mục, chia đều 11 giải.
Hạng mục Nhà sáng tạo số gồm 5 giải thưởng: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất. Nhóm này thu hút nhiều gương mặt trẻ, hoạt động năng nổ trên các nền tảng và có mức độ nhận diện cao như Khoai Lang Thang, Khánh Vy, Lê Dương Bảo Lâm, Jenny Huỳnh, H'Hen Niê, Châu Bùi...
Hạng mục Sản phẩm số có bốn giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Chương trình truyền hình truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm. Đây là cuộc cạnh tranh của nhiều chương trình, show ăn khách như Gia đình Haha, Mái ấm gia đình Việt, Sao nhập ngũ, Chiến sĩ quả cảm, Em xinh say hi, Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân.
Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng. Ban tổ chức ghi nhận sự góp mặt của nhiều cá nhân, chương trình, đơn vị đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội như Nuôi em, Sài Gòn Xanh, Hành trình ước mơ, Dự án Trạm Phóng Tương Lai, Hòa Minzy, Phong Bụi hay Vẽ hạnh phúc.
Sau vòng bình chọn (3-24/10), chung kết diễn ra từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.
Trước đó, ban tổ chức công bố 9 giám khảo có tầm ảnh hưởng ở đa lĩnh vực gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn; đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Lê Hoàng Nam; doanh nhân Lê Đăng Khoa (Shark Khoa); doanh nhân Bùi Quang Minh (Shark Minh Beta); ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp) cùng Unimedia Agency; ông Nguyễn Hữu Trí - diễn giả, nhà sáng lập Học viện kỹ năng Awaken Your Power (AYP). Phía VnExpress có hai nhà báo sẽ "cầm cân nảy mực" - Nguyễn Thị Hương Giang, ban Ngôi sao và Cao Xuân Tân, ban Giải trí.
Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam(Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.
Một trong những hoạt động đồng hành Vietnam iContent 2025 là talkshow trực tuyến Insight Out. Nối tiếp câu chuyện làm nghề thú vị của các nhà sáng tạo nội dung được chia sẻ trong mùa một, chương trình xoay quanh góc nhìn từ phía cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp, đơn vị truyền thông quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ đa kênh (MCNs) và các nhà sáng tạo nội dung.
Creator Camp - không gian trải nghiệm và kết nối, do Meta tổ chức, được thiết kế như không gian sáng tạo, nơi hàng trăm content creator (nhà sáng tạo nội dung) có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và kết nối. Tại đây, họ được trải nghiệm nhiều hoạt động chia sẻ, tương tác độc đáo.
Ngày hội diễn ra 29/11, tại TP HCM, tổng kết chuỗi hoạt động của Vietnam iContent. Các phiên hội thảo, diễn đàn là không gian để cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và hàng trăm nhà sáng tạo cùng chia sẻ góc nhìn, thảo luận xu hướng mới, đồng thời tìm tiếng nói chung cho sự phát triển bền vững của ngành nội dung số trong nước.
Ban tổ chức cũng thiết kế riêng khu vực triển lãm, tạo không gian để khách mời trải nghiệm, giao lưu, trở thành cầu nối giữa khán giả và các gương mặt có sức ảnh hưởng trong cộng đồng sáng tạo.
Lần đầu tiên trong khuôn khổ sự kiện, Vietnam iContent 2025 sẽ tổ chức phiên livestream bán hàng gây quỹ hỗ trợ những chương trình, dự án cộng đồng, với sự tham gia của các KOL, KOC.
Đông Vệ