Mở cổng bình chọn Giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024

Độc giả, cộng đồng có thể bình chọn cho hơn 100 đề cử tại 14 hạng mục của Giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam.

Giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam (Vietnam iContent 2024) mở cổng bình chọn để độc giả, cộng đồng có thể chọn ra những nhà sáng tạo, sản phẩm số, nền tảng số yêu thích từ ngày 16/10 đến hết ngày 30/10. Mỗi người được bình chọn một lần cho từng hạng mục. Lượng vote từ cộng đồng chiếm 30% tổng điểm của các đề cử.

Giao diện cổng bình chọn các đề cử. Ảnh chụp màn hình

Trong lần đầu tiên tổ chức, Vietnam iContent ghi nhận hơn 100 đề cử cho 14 hạng mục giải thưởng. Các hạng mục chia làm bốn nhóm dành cho sản phẩm số, nhà sáng tạo số, nền tảng số và vì cộng đồng.

Nhóm dành cho nhà sáng tạo số thu hút nhiều gương mặt trẻ, hoạt động năng nổ trên các nền tảng mạng xã hội, có mức độ nhận diện cao như Châu Bùi, Ngô Đức Duy, Lê Bống, Dustin on the go, Út về vườn... Nhóm sản phẩm số có sự tham gia của nhiều chương trình, show nổi tiếng như Anh trai vượt ngàn chông gai, Mái ấm gia đình Việt, 2 ngày 1 đêm, Rap Việt...

Các hạng mục dành cho nền tảng số là cuộc cạnh tranh của những ứng dụng hàng triệu người dùng như TikTok, YouTube, VieOn, MyTV, Tinhte... Nhóm hạng mục vì cộng đồng có sự góp mặt của nhiều cá nhân, chương trình, đơn vị đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội như H'Hen Niê, MC Quyền Linh, Xanh Việt Nam...

Vietnam iContent Awards sẽ công bố và trao giải cho các đề cử chiến thắng trong sự kiện cuối tháng 11 tại TP HCM. Giải thưởng được kỳ vọng là nơi vinh danh những nhà sáng tạo, nền tảng có đóng góp tích cực, thể hiện được dấu ấn trong quá trình phát triển tại Việt Nam.

Giải thưởng trong chuỗi sự kiện Vietnam iContent lần đầu tổ chức. Đây là sự kiện quy mô lớn dành riêng cho các nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau. Ngoài giải thưởng, sự kiện còn có iCon Share - chuỗi tọa đàm dành cho các nhà sáng tạo nội dung số nổi bật tại Việt Nam; iCon Face - chuỗi bài viết hướng đến lan tỏa những câu chuyện làm nghề truyền cảm hứng của 10 nhà sáng tạo nội dung; Thử thách sáng tạo nội dung trên TikTok.

Kết thúc chuỗi sự kiện Vietnam iContent là Ngày hội các Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024,diễn ra vào cuối tháng 11 tại TP HCM. Chương trình bao gồm chuỗi hoạt động triển lãm gian hàng của các đơn vị, cá nhân. Cùng với đó là chuỗi hội thảo bàn về các chủ đề như cách khai thác nền tảng để làm nội dung hiệu quả, chính sách khuyến khích và nâng cao ý thức làm nội dung sạch trên mạng xã hội, xu hướng phát triển trong ngành sáng tạo nội dung số.

Sự kiện do Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức.

Hoài Phương