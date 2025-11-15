Ngày 17/11, MM Mega Market Việt Nam (MMVN) khai trương MM Supercenter Đà Nẵng - mô hình Trung tâm Thương mại đầu tiên của tập đoàn này tại Việt Nam, trong bối cảnh ngành bán lẻ có nhiều triển vọng tích cực. Để làm rõ hơn bức tranh thị trường, ông Nguyễn Đức Toàn - Tổng giám đốc điều hành MMVN có buổi trò chuyện cùng VnExpress về chiến lược và tầm nhìn của doanh nghiệp trong chặng đường mới. - MM Supercenter Đà Nẵng được định hướng phát triển như thế nào, trong vai trò trung tâm thương mại đầu tiên của doanh nghiệp tại Việt Nam? - Dự án MM Supercenter Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất gần 2 ha tại phường Hòa Khánh, với tổng vốn đầu tư hơn 20 triệu USD. Trung tâm thương mại đầu tiên của MMVN tích hợp các tiện ích mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ trong cùng một không gian, mang đến trải nghiệm "tất cả trong một" cho người tiêu dùng. Cụ thể, chúng tôi mang đến gần 50 thương thiệu trong và ngoài nước, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, từ chuỗi ẩm thực, rạp chiếu phim, nhà sách, khu vui chơi hàng nghìn m2 đến các thương hiệu tiêu dùng hiện đại. Đặc biệt, MM Supercenter Đà Nẵng là dự án tiên phong hiện thực hóa cam kết xanh hóa và số hóa của MMVN, hướng tới mô hình trung tâm thương mại hiện đại, thân thiện với môi trường và vận hành bền vững. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn EDGE Advanced (Excellence in Design for Greater Efficiencies), trở thành một trong những trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận xanh này. Dự án ứng dụng các giải pháp tiên tiến như vật liệu cách nhiệt, hệ thống chiếu sáng tự động, thiết bị tiết kiệm năng lượng và nền tảng quản lý vận hành số hóa. - Trong chiến lược tổng thể của MMVN, việc khai trương MM Supercenter Đà Nẵng nằm ở giai đoạn nào và đóng vai trò gì với sự phát triển chung của tập đoàn? - Ra mắt một trung tâm thương mại đồng nghĩa với việc mở rộng mô hình và sự hiện diện của tập đoàn tại Việt Nam. Dự án này mở ra hướng phát triển mới, giúp MMVN tiếp cận nhóm khách hàng trẻ và nhóm gia đình nhiều hơn, song song với nhóm nhà hàng chuyên nghiệp, thông qua thế mạnh bán sỉ của MMVN từ trước tới nay. Chúng tôi kỳ vọng MM Supercenter Đà Nẵng sẽ trở thành nền tảng để MMVN tái định vị vai trò tại thị trường bán lẻ Việt Nam, hướng tới một tương lai phát triển bền vững, linh hoạt và lấy khách hàng làm trung tâm.

- Vì sao đến thời điểm này, MMVN mới ra mắt mô hình trung tâm thương mại đa chức năng - tất cả trong một? - Câu hỏi này cũng là định hướng phát triển của công ty. Sau hơn hai thập niên xây dựng nền tảng vững chắc với hơn 20 trung tâm và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên toàn quốc, chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng trong nước hiện nay có nhu cầu cao hơn. Sự quan tâm của mọi người không dừng lại ở việc nơi đó bán gì, mà còn nâng lên thành: ở đó có gì. Họ muốn trải nghiệm dịch vụ cá nhân hóa, không gian mua sắm hiện đại với nhiều điểm chạm về dịch vụ mới. Tôi nghĩ, đây cũng là mục tiêu mà tất cả điểm bán lẻ đều hướng tới. Song song đó, kinh tế Việt Nam, đặc biệt khu vực miền Trung và Đà Nẵng đang tăng trưởng nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho bán lẻ hiện đại phát triển. Hiện nay là thời điểm thích hợp để tập đoàn mẹ mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua việc giới thiệu trung tâm thương mại MM Supercenter Đà Nẵng. Phát triển mô hình trung tâm đa chức năng - tất cả trong một cũng là một trong những thế mạnh mà tập đoàn mẹ TCC/BJC đã và đang vận hành tại Việt Nam. Tại Thái Lan, tập đoàn mẹ đã rất thành công với mô hình này, dưới thương hiệu Big C. - Mô hình trung tâm thương mại đã rất quen thuộc với MMVN, vậy doanh nghiệp có kế hoạch nhân rộng sang các tỉnh khác sau Đà Nẵng không? - Sau khi trung tâm đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả vận hành, nhu cầu thị trường và phản hồi từ khách hàng để xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình này sang các địa phương khác. Chiến lược của chúng tôi là tăng cường sự hiện diện và cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam.

- Hơn 20 năm tại Việt Nam, MMVN đã thích ứng thế nào với sự thay đổi nhanh của thị trường bán lẻ để duy trì và mở rộng sự hiện diện của mình? - Thị trường bán lẻ Việt Nam đang chuyển dịch từ mua sắm truyền thống sang hiện đại, từ nhu cầu cơ bản sang nhu cầu trải nghiệm và giá trị bền vững. MMVN luôn chủ động đổi mới để thích ứng. Từ sau đại dịch Covid-19, chúng tôi đầu tư mạnh vào chuyển đổi số với các nền tảng đặt hàng trực tuyến, từ đó giúp trải nghiệm mua sắm linh hoạt và hiệu quả hơn. Đồng thời, chúng tôi kiên định với mục tiêu phát triển bền vững - từ loại bỏ túi nilon, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác thải đến hợp tác với nông dân và nhà cung cấp địa phương trong phát triển chuỗi cung ứng xanh. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa chuyển đổi số với phát triển bền vững chính là chìa khóa giúp MMVN thích ứng, thậm chí vươn lên dẫn dắt sự thay đổi của ngành bán lẻ Việt Nam trong giai đoạn tới.

- Dẫn dắt ngành bán lẻ là mục tiêu không hề nhỏ. MMVN đang thực hiện những bước đi cụ thể nào? - Từ cửa hàng đầu tiên tại TP HCM năm 2002, MMVN đã xây dựng mạng lưới hơn 20 trung tâm trên toàn quốc, phục vụ hàng triệu khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình. Sức mạnh của chúng tôi nằm ở chuỗi cung ứng khép kín "từ nông trại đến bàn ăn" - nền tảng được đầu tư bài bản suốt nhiều năm qua. Hiện MMVN làm việc chặt chẽ với 1.500 nhà cung cấp, phân phối hơn 18.000 mã hàng, trong đó 90% sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam. Chúng tôi đặc biệt mạnh ở nhóm hàng tươi sống - rau củ, thịt, cá, bánh tươi - được thu mua, sơ chế và kiểm soát chất lượng tại các trạm trung chuyển đặt ở Đà Lạt, Cần Thơ, Biên Hòa, Bình Dương và Hà Nội. Tại các trạm này, kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi làm việc trực tiếp với nông dân để kiểm soát quy trình sản xuất từ giống, đất, nước đến thu hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất. Các trạm trung chuyển hiện cung cấp 65-70% sản lượng hàng tươi cho toàn hệ thống MMVN. Ngoài phục vụ thị trường nội địa, chúng tôi còn xuất khẩu nông sản Việt sang Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và Campuchia, với sản phẩm chủ lực như khoai lang, thanh long, ớt chuông, cá tra, cá ba sa... Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của MMVN tăng trưởng 17%, và chúng tôi kỳ vọng đạt mức tương tự trong năm tới.

- Ông đánh giá thế nào về xu hướng bán lẻ Việt Nam và cơ hội cho MMVN trong giai đoạn tới? - Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển nhanh nhất khu vực, với quy mô hơn 4,9 triệu tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử dự kiến đạt 50 tỷ USD vào năm 2025. Sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu, cùng nhu cầu trải nghiệm mua sắm hiện đại và tiêu dùng có trách nhiệm đang định hình một bức tranh hoàn toàn mới. Trong 5-10 năm tới, tôi tin rằng mô hình bán lẻ tích hợp - kết hợp giữa cửa hàng vật lý và nền tảng số, giữa sản phẩm chất lượng và giá trị bền vững - sẽ trở thành xu thế chủ đạo. Người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, môi trường và trách nhiệm xã hội - đó chính là cơ hội để MMVN phát huy thế mạnh. - MMVN đang chuyển đổi số như thế nào để bắt kịp xu hướng đó? - Tầm nhìn của chúng tôi không dừng lại ở việc số hóa kênh bán hàng mà hướng đến Retail Tech - ứng dụng các công cụ và giải pháp công nghệ vào hoạt động kinh doanh bán lẻ. Mục tiêu chính là tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, thu thập thông tin chi tiết và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Hiện công ty đã phát triển ứng dụng MM Click & Get cho khách hàng cá nhân, MM Pro cho khách hàng doanh nghiệp. MM Pro kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp, cho phép API (giao tiếp và trao đổi dữ liệu trực tiếp) với nhà cung cấp và khách hàng, giúp đồng bộ dữ liệu, lịch sử giao dịch và hành vi tiêu dùng. Song song, Supplier Portal kết nối hơn 800 trong số 1.500 nhà cung cấp, giúp chia sẻ minh bạch dữ liệu hàng hóa và tăng hiệu quả hợp tác.

- Và sự chuyển đổi này đã có những hiệu quả như thế nào? - Hiện doanh thu thương mại điện tử tại MMVN chiếm khoảng 18% tổng doanh thu, tăng mạnh so với mức 3-4% vài năm trước, và đang tăng trưởng 50-60% mỗi năm. Mục tiêu của chúng tôi là đưa tỷ trọng doanh thu online đạt 25-30% trong 3-5 năm tới. Để đạt được điều đó, MMVN đang đầu tư mạnh vào hệ thống kho hàng, nền tảng công nghệ và đội ngũ nhân sự chuyên trách, nhằm xây dựng hệ sinh thái bán lẻ đa kênh, liền mạch và bền vững. - Nếu tóm tắt tầm nhìn 10 năm tới của MMVN bằng một từ, ông sẽ dùng từ gì? - Tôi sẽ chọn từ "bền vững". Bởi đó không chỉ là cam kết, mà là kim chỉ nam trong mọi chiến lược phát triển của MMVN - từ đầu tư mô hình trung tâm thương mại xanh, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, đến chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng. Chúng tôi tin rằng, phát triển bền vững không chỉ là xu hướng, mà là con đường duy nhất để doanh nghiệp và xã hội cùng tiến về phía trước.