Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh, miền Nam tạnh ráo dịp Tết

Các đợt không khí lạnh tăng cường sẽ khiến Bắc Bộ duy trì tình trạng mưa rét đến dịp Tết Nguyên đán trong khi Nam Bộ tạnh ráo.

Miền Bắc hôm nay mưa cả ngày do tác động của không khí lạnh có cường độ mạnh. Lúc 13h nhiều nơi giảm xuống dưới 17 độ như tại Hà Nội 14 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4,5 độ C.

Đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường, mưa sẽ duy trì, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 10-13 độ, cao nhất 14-17 độ, vùng núi 7-10 độ cao nhất 11-14 độ, vùng núi cao dưới 3 độ C. Đêm nay và sáng mai ở khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, sang ngày 10/2, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc mưa giảm, trời ấm dần lên, rét đậm, rét hại cơ bản chấm dứt. Tuy nhiên khoảng ngày 11/2 sẽ có một đợt không khí lạnh mới tăng cường, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa nhỏ trở lại.

Hoa đào nở dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Lê Tân

Từ ngày 12/32 đến ngày 17/2 (26 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu vì thế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 23-25 độ, thấp nhất 16-19 độ. Giai đoạn ngày 18-22/2, (mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, nhiệt độ Hà Nội ngày mai 14-16 độ, trong tuần nhiệt độ cao nhất ban ngày 22-26 độ, thấp nhất 16-19 độ. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần 9-11 độ; đến cuối tuần nền nhiệt cao nhất tăng lên 18 độ C.

Miền Trung từ nay đến hết ngày 10/2 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, trời rét ở các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Huế. Từ 11/2, không khí lạnh suy yếu, các tỉnh miền Trung mưa giảm dần.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ nay đến hết Tết thời tiết tốt, ít mưa, trời nắng, nền nhiệt ở cao nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng 26-29 độ; Nam Bộ 30-33 độ, giai đoạn ngày 14-15/2 (27-28 tháng Chạp) có khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

Gia Chính