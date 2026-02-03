Miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết

Đợt không khí lạnh cường độ trung bình đến mạnh dự báo gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc trước Tết ông Công ông Táo, trong khi Trung và Nam Bộ ít mưa, ban ngày có nắng.

Chiều 3/2, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, thời tiết cả nước có thể chia thành ba giai đoạn chính.

Giai đoạn đầu từ ngày 7 đến 9/2 (20-22 tháng Chạp), khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh cường độ trung bình đến mạnh tràn xuống Bắc Bộ, gây mưa và rét. Khu vực trung du và vùng núi có thể xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, thời gian 7-10/2 có mưa giông, cục bộ có nơi mưa to. Khánh Hòa, phía đông Lâm Đồng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ban ngày có nắng và không xảy ra nắng nóng.

Đào Ô Diên (Hà Nội) sẵn sàng đưa đào xuống phố. Ảnh: Hoàng Giang

Giai đoạn tiếp theo từ ngày 10 đến 13/2 (22-26 tháng Chạp), miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh cường độ yếu, tăng cường lệch đông vào ngày 11/2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ nhiều mây, vài nơi có mưa, sáng sớm có sương mù, riêng ven biển có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, cao nhất ở Đông Bắc Bộ 19-22 độ C, Tây Bắc Bộ 23-26 độ C. Tại Trung Bộ, từ ngày 11 đến 13/2, đêm và sáng có mưa. Nhiệt độ thấp nhất khu vực từ Thanh Hóa đến Huế 16-19 độ C, cao nhất 23-26 độ C; duyên hải Nam Trung Bộ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Những ngày trước Tết, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù, ban ngày trời nắng, không xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, cao nhất 25-28 độ C ở Tây Nguyên; thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C ở Nam Bộ. Từ ngày 10 đến 11/2, phía nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Đối với các ngày chính Tết từ 14 đến 20/2 (27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), do thời gian dự báo còn xa nên chưa có thông tin chi tiết. Tuy nhiên theo ông Lâm, các mô hình hiện tại chưa thấy dấu hiệu xuất hiện thêm đợt không khí lạnh mới. Miền Bắc có thể có mưa nhỏ vài nơi và sương mù vào đêm, sáng, trời rét, trưa chiều có nắng nhẹ. Miền Trung, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vài nơi.

Gia Chính