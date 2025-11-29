'Meta chi trả 2 tỷ USD cho nhà sáng tạo số năm qua'

Đại diện Meta cho biết năm qua Facebook chi trả 2 tỷ USD cho nhà sáng tạo số, trong đó doanh thu từ Reels tăng gấp đôi so với cùng kỳ, tại phiên thảo luận Vietnam iContent sáng 29/11.

Đại diện Meta chia sẻ tại tại Vietnam iContent 2025 Bài thuyết trình của bà Mai Nguyễn, Quản lý Đối tác chiến lược của tập đoàn Meta.

Bà Mai Nguyễn, Quản lý Đối tác chiến lược của tập đoàn Meta, đề cập thông số trên, trong bài thuyết trình về cam kết đồng hành sự phát triển của ngành nội dung số Việt Nam của Meta - công ty mẹ của Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads và nhiều nền tảng, sản phẩm khác.

Bà Mai chỉ ra cho biết sau thời gian khảo sát, đơn vị bất ngờ khi kết nối Reel (thước phim ngắn) là công cụ thể hiện tình yêu thương và quan tâm đến người khác - điểm nổi bật, khác biệt của giới Gen Z. Công cụ này chiếm đến 50% thời lượng người dùng Instagram. Có 4,5 tỷ Reels được chia sẻ mỗi ngày.

"Meta tự hào khi là công cụ để các bạn trẻ thể hiện yêu thương và quan tâm đến người khác", bà Mai Nguyễn nhấn mạnh. Ngoài ra, mục tiêu của tập đoàn không chỉ là cung cấp công cụ mà còn giúp nhà sáng tạo có thể kiếm sống từ đam mê.

Bà Mai Nguyễn - Quản lý Đối tác chiến lược của tập đoàn Meta. Ảnh: Tùng Quỳnh

Trước đó, bà cho biết Facebook từng là nền tảng chia sẻ đến nền tảng sáng tạo nội dung. Đến nay, Facebook đạt hơn 3 tỷ người dùng mỗi tháng, trở thành "sân khấu" toàn cầu để nhà sáng tạo Việt kết nối và lan tỏa giá trị.

Nền tảng hiện hỗ trợ ba hình thức chính gồm: nội dung có thương hiệu tài trợ, quảng cáo hợp tác và tiếp thị liên kết (Affiliate Partnerships). Bà dẫn ví dụ về Châu Muối - nhà sáng tạo tận dụng tính năng tiếp thị liên kết để xây dựng niềm tin với người xem thông qua các liên kết được Meta kiểm duyệt, đảm bảo an toàn cho cả người dùng lẫn đối tác.

Bà Mai Nguyễn cũng cho biết Meta tiếp tục mở rộng loạt chương trình hỗ trợ như Meta Creator Connect, khóa đào tạo chỉnh sửa và tối ưu nội dung nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng sáng tạo Việt.

"Meta mong muốn không chỉ đồng hành mà còn phát triển cùng các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam, hướng tới một hệ sinh thái bền vững và có trách nhiệm", đại diện đơn vị nói thêm.

Bài thuyết trình của đại diện Meta diễn ra lúc 9h10 ngày 29/11. Ảnh: Tùng Quỳnh

Tương tự năm ngoái, không gian rộng 1.500 m2 ở nhà thi đấu Quân khu 7 tiếp tục là điểm hẹn của Vietnam iContent 2025. 8h30 phiên thảo luận chính mới bắt đầu, từ khoảng 7h, lối vào khu tổ chức sự kiện vui nhộn, sôi động. Ban tổ chức ghi nhận lượng người chờ đợi sớm và đông hơn mùa một, cho thấy sức hút ngày càng tăng của sân chơi dành riêng cho cộng đồng sáng tạo số.

Suốt buổi sáng, các gian hàng đón hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm, tương tác minigame, nhận nhiều phần quà. Phiên chiều bắt đầu từ 15h, bàn về chủ đề Trách nhiệm với niềm tin công chúng, với sự góp mặt của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, KOL. 19h30 cùng ngày là lễ vinh danh giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. Hơn 100 người nổi tiếng, KOL dự kiến góp mặt ở gala.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Các chương trình tại ngày hội sẽ phát trực tiếp trên báo VnExpress, Fanpage VnExpress và Fanpage Vietnam iContent 2025.

Phú Cát