'Messi của vùng Alps' níu hy vọng cho Thụy Sỹ

Cú đúp của Xherdan Shaqiri giúp Thụy Sỹ hạ Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 để đứng thứ ba bảng A, đồng nghĩa với hy vọng vé vớt vào vòng 1/8 ở Euro 2021.

Sau lượt cuối bảng A tối 20/6, Thụy Sỹ đạt bốn điểm nhưng đứng sau Xứ Wales vì kém hiệu số (-1 so với +1). Trong danh sách các đội xếp thứ ba hiện nay, họ dẫn đầu với một điểm nhiều hơn so với nhóm ba đội đứng ngay sau là Bồ Đào Nha, Phần Lan, Áo, bỏ cách Tây Ban Nha hai điểm và Croatia một điểm. Tuy nhiên, họ đã đá nhiều hơn một trận so với các đối thủ trên, nên phải chờ đến hết lượt cuối mới biết được số phận.

Hiểu được tình huống ngặt nghèo trước mắt, Thụy Sĩ nhập cuộc với mục tiêu thắng Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách biệt ba bàn trở lên và hy vọng Italy cũng làm điều tương tự ở trận đấu cùng giờ với Xứ Wales. Quyết tâm đó sớm được thầy trò Vladimir Petkovic thể hiện khi Haris Seferovic xoay người dứt điểm căng chân trái từ ngoài vòng cấm mở tỷ số ngay phút thứ 6.

Bàn thua có phần nghiệt ngã với Thổ Nhĩ Kỳ bởi họ nhập cuộc không tệ, thậm chí sớm tạo ra một số cơ hội.

Shaqiri lập cú đúp, giúp Thụy Sĩ nắm chắc chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Với tinh thần thoải mái cùng khả năng kết nối của Breel Embolo ở giữa sân, Thụy Sỹ thi đấu khoáng đạt và sắc nét - khác hoàn toàn so với thất bại bạc nhược 0-3 trước Italy. Các cầu thủ của họ cũng chịu khó dứt điểm từ xa, thay vì chờ cơ hội trong những lần xâm nhập cấm địa.

Sau Seferovic rồi Steven Zuber, đến lượt Xherdan Shaqiri thử vận may và thành công bằng cú cứa lòng chân phải vào góc cao, khiến thủ thành Cakir không thể chạm bóng dù bay người hết cỡ. Hai phút sau, "Messi của vùng Alps" đối diện thủ thành Cakir trong một pha phản công, nhưng kết thúc bất thành.

Cú sút xa bằng chân trái đẹp mắt của Kahveci là bàn duy nhất của Thổ Nhĩ Kỳ tại Euro 2021. Ảnh: EPA.

Thế trận không khác nhiều ở đầu hiệp hai. Khung thành Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp bị chao đảo bởi những cú dứt điểm của Embolo hay Shaqiri. May mắn cho họ là Cakir duy trì được sự tập trung, điển hình là pha đổ người cản cú sút chéo góc trong vòng cấm của Seferovic.

Hy vọng ngược dòng của Thổ Nhĩ Kỳ được nhen nhóm khi rút ngắn tỷ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Irfan Kahveci, với cú đá chân trái từ ngoài cấm địa. Tuy nhiên, nó bị dập tắt chỉ sáu phút sau đó. Shaqiri di chuyển từ cánh phải vào trung lộ, đón đường căng ngang của Steven Zuber trước khi đệm bóng đánh bại Cakir. Sau ba bàn sút xa, trận đấu cuối cùng cũng được chứng kiến một bàn phối hợp mãn nhãn.

Bàn thắng đó một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của Shaqiri ở đội tuyển Thụy Sỹ dù mùa vừa qua anh chỉ đá 14 trận cho Liverpool. Ở World Cup 2014, anh từng lập hat-trick ở vòng cuối để đưa đội nhà vào vòng 1/8. Đến Euro 2016, tiền đạo cánh có cái kèo trái đặc biệt này lại ghi một siêu phẩm ngả người vô-lê vào lưới Ba Lan. Tại Nations League 2019, anh được công nhận là cầu thủ hay nhất đội.

Đội hình thi đấu

Thụy Sĩ: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (Mbabu 90'), Freuler, Xhaka, Zuber (Benito 85'); Shaqiri (Vargas 75'); Embolo (Mehmedi 85'), Seferovic (Gavranovic 75').

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Muldur; Ayhan (Yokuslu 63'), Tufan (Yazici 63'); Under (Karaman 80'), Calhanoglu (Tokoz 86'), Kahveci (Kokcu 80'); Yilmaz.

Quang Huy