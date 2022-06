Mẹo xây dựng gói bảo hiểm tối ưu cho bản thân

Khách hàng nên biết đọc bảng minh họa quyền lợi sản phẩm, hiểu rõ bản chất, đối tượng, số tiền và thời gian bảo hiểm để sở hữu gói tối ưu.

Một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường bao gồm sản phẩm chính đi kèm nhiều quyền lợi. Điều này khiến không ít người tham gia gặp khó khăn khi nắm bắt và tìm cách xây dựng một gói bảo hiểm tối ưu cho mình. Dưới đây là cách giúp khách hàng hiểu rõ về hợp đồng bảo hiểm trước khi quyết định mua.

Cách đọc bảng minh họa quyền lợi

Để giúp khách hàng dễ hình dung hơn về quyền lợi, các công ty bảo hiểm nhân thọ luôn cung cấp bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm. Bảng này tóm lược những quyền lợi của một hợp đồng bảo hiểm khi khách hàng mua gói bảo hiểm đó.

Một bảng minh họa quyền lợi tối ưu là hài hòa các yếu tố: phù hợp với nhu cầu bảo vệ, phí đóng so với tình hình tài chính và mức bảo vệ so với phí đóng.

Trường hợp anh A. (28 tuổi) với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng được tư vấn tham gia gói bảo hiểm nhân thọ có sản phẩm chính là quyền lợi bồi thường tử vong, thương tật vĩnh viễn với số tiền bảo hiểm là 950 triệu đồng. Cùng một số gói bảo hiểm bổ trợ, số phí anh An đóng mỗi năm là 30 triệu đồng.

Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm của anh A. Ảnh: Prudential

Theo đó, bảng minh họa quyền lợi này chưa tối ưu khi xét tới hai yếu tố: mức bảo vệ và phí đóng so với tình hình tài chính chưa phù hợp. Với mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng (khoảng 180 triệu đồng/năm), anh A. mua mức bảo vệ 950 triệu đồng là cao so với tình hình thực tế. Ở mức bảo vệ này, phí bảo hiểm phải trả mỗi năm vào khoảng 2 tháng lương. Đồng thời, mức bảo vệ bệnh hiểm nghèo chỉ khoảng 100 triệu đồng/tháng, khá thấp so với mức cần thiết để hỗ trợ khi có biến cố nhưng lại cao hơn mức phí 30 triệu bỏ ra mỗi năm. Như vậy, mức bảo vệ chưa xứng đáng so với phí bỏ ra.

Một trường hợp khác, anh Hoàng (25 tuổi) thu nhập khoảng 4-5 tỷ đồng/năm được gợi ý mua gói bảo hiểm có mức bồi thường tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn 1,05 tỷ đồng và bệnh hiểm nghèo 1,05 tỷ đồng.

Ngược lại với trường hợp anh An, mức bảo vệ của anh Hoàng đang thấp hơn so với nhu cầu thực tế và tình hình tài chính. Mức bảo vệ 1 tỷ đồng, trị giá khoảng 3 tháng lương sẽ không đáng kể so với tài sản tích lũy. Tuy nhiên, mức bảo vệ trên lại đắt so với khoản phí khoảng 60 triệu đồng anh Hoàng nộp mỗi năm.

Bảng minh họa quyền lợi sản phẩm bảo hiểm của anh Hoàng. Ảnh: Prudential

Bên cạnh đó, các yếu tố về tỷ lệ đầu tư, giá trị hoàn lại, thông tin kê khai thực tế cụ thể (nhất là tình trạng sức khỏe để tránh hợp đồng vô hiệu) cũng là các yếu tố ảnh hưởng đến bảng minh họa và khách hàng cần lưu ý.

Cách tối ưu hóa bảng quyền lợi

Để xây dựng gói bảo hiểm với các quyền lợi tối ưu, người mua bảo hiểm nhân thọ cần trả lời 4 câu hỏi dưới đây.

4 câu hỏi tối ưu bảng minh họa quyền lợi. Ảnh: Prudential

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ trước rủi ro gì?

Theo thứ tự ưu tiên, khách hàng cần quan tâm đến: rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ, vĩnh viễn; rủi ro bệnh hiểm nghèo; rủi ro tai nạn; trợ cấp nằm viện...

Mua bảo hiểm nhân thọ cho ai?

Bảo hiểm nhân thọ cần được ưu tiên mua cho trụ cột gia đình, người đang lao động tạo ra nguồn thu nhập. Các gói bổ trợ như rủi ro bệnh hiểm nghèo cũng nên được ưu tiên cho người đang kiếm tiền trong gia đình. Sau đó, nếu có điều kiện, khách hàng có thể mua thêm bảo hiểm cho con cái. Rủi ro do tai nạn và trợ cấp nằm viện cũng nên được xem xét mua cho các thành viên trong gia đình tùy điều kiện.

Số tiền bảo hiểm là bao nhiêu?

Với đề xuất gói bảo hiểm chính được mua cho trụ cột gia đình, số tiền bảo hiểm nên ở mức gấp 2,5 - 3,5 lần thu nhập mỗi năm của người được bảo hiểm. Điều này giúp khoản tiền hỗ trợ đảm bảo đời sống nếu có bất trắc xảy ra đối với khách hàng.

Bên cạnh đó, đối với rủi ro bệnh hiểm nghèo, khách hàng có thể xem xét ở mức tiền gấp 1-1,5 lần thu nhập năm của người được bảo hiểm, hoặc cao hơn nếu còn trẻ.

Thời gian bảo vệ trong bao lâu?

Thời gian bảo vệ khách hàng có thể xem xét tùy tình hình tài chính. Theo chuyên gia, khoảng thời gian từ 20 - 25 năm sẽ thích hợp với phần lớn các gói bảo hiểm.

Với mức thu nhập tầm trung và các điều kiện như anh A., gói bảo hiểm hài hòa các lợi ích có thể kể tới khi phí đóng trong khoảng 1 tháng lương, mức bảo vệ 3 năm lương và bảo vệ trước bệnh hiểm nghèo ở mức 1,5 năm lương.

Bảng minh họa quyền lợi gói bảo hiểm Pru - Bảo vệ tối ưu - Bảo vệ tài chính cả gia đình trước 99 bệnh lý nghiêm trọng. Ảnh: Prudential

Tối ưu hóa bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm là cách để khách hàng sở hữu gói bảo hiểm phù hợp nhất với khả năng tài chính và yêu cầu bảo vệ. Tối ưu hóa từ bước đầu tham gia sẽ tránh được những khúc mắc về sau, giảm thiểu khả năng không theo kịp phí hợp đồng và có được mức bảo vệ xứng đáng.

Thanh Thư