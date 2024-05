Mẹo tiết kiệm điện với điều hòa non-Inverter

Xin chuyên gia cho biết mẹo tiết kiệm điện với máy lạnh không có Inverter? (Bùi Hà, Bình Dương)

Gia đình tôi mua một điều hòa cơ (non-Inverter) cách đây 6 năm. Tôi đọc thông tin trên báo thấy điều hòa cơ dùng tốn điện hơn điều hòa inverter nhưng vì máy vẫn dùng tốt nên tôi chưa muốn thay thế. Vậy xin chuyên gia cho biết mẹo tiết kiệm điện với máy lạnh không có Inverter?

Chuyên gia tư vấn:

Điều hòa là một trong những thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng nhất trong gia đình. Nếu bạn đang sử dụng điều hòa non-Inverter thì có thể áp dụng một số mẹo tiết kiệm điện sau đây:

Bảo trì máy thường xuyên: Một trong những nguyên nhân khiến điều hòa tốn điện là do bộ lọc bị bám bụi. Khi bộ lọc bị nhiều bụi, điều hòa sẽ phải làm việc nặng hơn để đạt được nhiệt độ mong muốn. Điều này sẽ làm tăng công suất tiêu thụ của điều hòa lên đến 15% so với bình thường. Do đó, bạn hãy vệ sinh và bảo trì điều hòa định kỳ để giữ cho máy luôn hoạt động tốt và tiết kiệm điện hiệu quả.

Giữ nhiệt độ luôn ổn định: Sai lầm thường gặp khi dùng điều hòa là hạ nhiệt độ quá thấp. Điều này không chỉ làm tăng chi phí điện, mà còn gây sốc nhiệt cho cơ thể khi ra ngoài.

Mức nhiệt độ phù hợp cho điều hòa là 26 độ C, vừa đảm bảo sự thoải mái, vừa giúp máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện.

Tắt các thiết bị điện không cần thiết: Một trong những cách để tiết kiệm điện khi dùng điều hòa không có Inverter là tắt những thiết bị điện không cần thiết trong phòng. Như vậy, máy sẽ làm lạnh nhanh hơn và không phải hoạt động quá sức.

Bên cạnh đó, người dùng nên tránh tắt bật điều hòa liên tục vì mỗi lần khởi động lại sẽ tốn nhiều điện hơn. Khi không dùng điều hòa, hãy tắt nguồn/cầu dao hoàn toàn để tránh tiêu thụ điện ngầm.

Chuyên gia Trần Văn Cân

Trưởng phòng Phát triển sản phẩm Casper Việt Nam